Президент Польши призвал ОБСЕ поднять вопрос преследования поляков в Беларуси 4 26.03.2021, 9:11

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АНДЖЕЙ ДУДА

Фото: Agencja Gazeta

Ситуация, которая разворачивается вокруг польского меньшинства в Беларуси, неприемлема.

Президент Польши Анджей Дуда находится в постоянном контакте с правительством по поводу положения поляков в Беларуси, сообщает «Польское радио».

Пресс-секретарь президента Блажей Спихальский сообщил, что президент Анджей Дуда хочет, чтобы репрессиями против польского меньшинства в Беларуси занялось ОБСЕ:

- Ситуация, которая разворачивается вокруг поляков в Беларуси, неприемлема. Президент Дуда разговаривал с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид и призвал ее, чтобы этот вопрос был включен в повестку дня организации. Президент представил положение польского меньшинства в Беларуси.

Президент Анджей Дуда находится в постоянном контакте с правительством по поводу положения поляков в Беларуси.

Вчера утром белорусская милиция задержала активиста Союза поляков и польского журналиста Анджея Почобута. Милиционеры провели обыск и изъяли банковские карты, телефоны и компьютеры, принадлежавшие как Почобуту, так и его жене Оксане, так и их детям.

Обыски также были проведены в нескольких штабах Союза поляков в Беларуси. После обыска польских общественных школ в Лиде и Волковыске местные лидеры Союза поляков Ирена Бeрнацкая и Мария Тишковская были доставлены на допросы в Минск.

Глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была осуждена на 15 суток заключения в связи с организацией праздника ремесленников «Казюки». Вчера белорусская прокуратура предъявила ей обвинения в «разжигании ненависти на религиозной и национальной почве».

Ранее под стражу попали двое польских активистов в Бресте из-за организации в местной польской общественной школе празднования Дня проклятых солдат.

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