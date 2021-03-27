Видеохит: Тигр полез на дерево за обезьяной, но что-то пошло не так 2 27.03.2021, 12:53

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Иллюстрационное фото

Ролик опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы.

В Индии тигр попытался "снять" обезьяну с дерева, но что-то пошло не так.

Видео опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Правин Ангусами.

Don't push your weaknesses, always know & play with your strengths. pic.twitter.com/vhPmxy8nu8 — Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) March 23, 2021

На видео видно, как обезьяна сидит на верхушке дерева, а к ней подбирается тигр. В тот момент, когда хищник собирается броситься - обезьяна перепрыгивает на другую ветку. В результате тигр теряет равновесие и падает.

В соцсети оценили находчивость обезьяны, хотя многие из них сочувствовали тигру.

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