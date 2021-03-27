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Видеохит: Тигр полез на дерево за обезьяной, но что-то пошло не так

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  • 27.03.2021, 12:53
  • 13,900
Видеохит: Тигр полез на дерево за обезьяной, но что-то пошло не так
Иллюстрационное фото

Ролик опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы.

В Индии тигр попытался "снять" обезьяну с дерева, но что-то пошло не так.

Видео опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Правин Ангусами.

На видео видно, как обезьяна сидит на верхушке дерева, а к ней подбирается тигр. В тот момент, когда хищник собирается броситься - обезьяна перепрыгивает на другую ветку. В результате тигр теряет равновесие и падает.

В соцсети оценили находчивость обезьяны, хотя многие из них сочувствовали тигру.

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