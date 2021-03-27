Беларусь победила Эстонию 5 27.03.2021, 22:10

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Иллюстрационное фото

Футбольный матч на стадионе «Динамо» закончился со счетом 4:2.

Сборная Беларуси в рамках отборочного матча ЧМ-2022 одержала победу над Эстонией, дважды отыгравшись по ходу встречи — 4:2, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — ЭСТОНИЯ — 4:2.

БЕЛАРУСЬ: Гутор — Юзепчук, Наумов, Бордачев, Золотов — Эбонг (Савицкий, 58), Кендыш (Климович, 87), Яблонский (Сигневич, 58), Стасевич (к) — Лисакович (Бахар, 85), Лаптев (Кисляк, 46).

Запасные: Чичкан, Павлюченко, Павловец, Поляков, Швецов, Подстрелов, Антилевский.

ЭСТОНИЯ: Игонен — Кууск, Пюрг, Паскотши (Кирсс), Лиландер — Аллику (Эйгус, 62), Поом, Ващук, Хенри Аниер — Васильев (к), Саппинен (С.Пури, 79). Запасные: Аксалу, Валлнер, Виллота, Антонов, Фролов, Хуссар, Рооснупп, Касе, Демов.

ГОЛЫ: 0:1 — Аниер (31, пас — Лиландер). 1:1 — Лисакович (45, с пенальти за фол против Эбонга). 1:2 — Аниер (55, пас — Ващук). 2:2 — Кендыш (64, пас — Стасевич, со штрафного). 3:2 — Савицкий (81, пас — Наумов). 4:2 — Лисакович (83).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Лаптев (4), Кендыш (18); Кууск (50), Аллику (59), Эйгус (63), Эйгус (77).

УДАЛЕНИЕ: Эйгус (77).

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