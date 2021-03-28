закрыть
28 марта 2021, воскресенье, 13:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Католики и протестанты Беларуси отмечают Вербное воскресенье

  • 28.03.2021, 10:18
  • 2,974
Католики и протестанты Беларуси отмечают Вербное воскресенье

Праздник установлен в память о входе Иисуса Христа в Иерусалим.

Сегодня — Вербное воскресенье у католиков и протестантов. Этот праздник установлен в память входа Иисуса Христа в Иерусалим. Накануне этого Иисус совершил чудо воскресения Лазаря. Весть широко разнеслась, и народ приветствовал его как царя пальмовыми ветками.

В Беларуси на этот праздник традиционно освящают украшенные вербные веточки, пишет nn.by.

Пасху римо-католики, греко-католики и протестанты будут отмечать 4 апреля.

Православная Пасха в этом году пришлась на 2 мая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День Воли продолжается
День Воли продолжается Ирина Халип
День Воли — наш!
День Воли — наш! Андрей Санников
Гордость за страну
Гордость за страну Наталья Радина
Отставному стратегу срочно требуются генералы
Отставному стратегу срочно требуются генералы Владимир Халип