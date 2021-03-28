Католики и протестанты Беларуси отмечают Вербное воскресенье 28.03.2021, 10:18

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Праздник установлен в память о входе Иисуса Христа в Иерусалим.

Сегодня — Вербное воскресенье у католиков и протестантов. Этот праздник установлен в память входа Иисуса Христа в Иерусалим. Накануне этого Иисус совершил чудо воскресения Лазаря. Весть широко разнеслась, и народ приветствовал его как царя пальмовыми ветками.

В Беларуси на этот праздник традиционно освящают украшенные вербные веточки, пишет nn.by.

Пасху римо-католики, греко-католики и протестанты будут отмечать 4 апреля.

Православная Пасха в этом году пришлась на 2 мая.

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