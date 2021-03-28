Витольд Ващиковский: Лукашенко давно избрал антипольский курс 1 28.03.2021, 18:49

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Фото: ЕРА

Международная реакция на действия белорусских властей в отношении польского меньшинства должна быть жесткой.

Бывший глава польской дипломатии, евродепутат Витольд Ващиковский осудил репрессии властей в Минске в отношении белорусских поляков, передает «Польское радио».

В последнее время были арестованы глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис, член правления Анджей Почобут, а также другие деятели польского национального меньшинства. Против них возбуждены уголовные дела.

Витольд Ващиковский обратил внимание, что антипольская политика белорусских властей связана с поддержкой, оказываемой Москвой Лукашенко. «Поэтому международная реакция на действия Беларуси должна включать также ответные действия в отношении России», - подчеркнул польский политик, добавив, что Россия на протяжении последних 27 лет последовательно поддерживает режим Лукашенко, также несмотря на сфальсифицированные последние президентские выборы.

Витольд Ващиковский добавил, что белорусские поляки уже давно стали для Лукашенко «мальчиком для битья», так как в авторитарных государствах, в случае внутренних проблем, обычно ищут внешних врагов, которых подвергают беспощадным репрессиям.

Бывший глава МИД Польши считает, что у демократических государств есть проблема с авторитарными режимами. «Мы можем смягчить их через политику стимулов, обманывая себя тем, что эти режимы будут медленно цивилизоваться и следовать стандартам. На другом полюсе - исключение, введений санкций. К сожалению, Европа мечется от стены к стене по поводу Беларуси», - отметил Витольд Ващиковский.

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