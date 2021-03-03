«Чтобы попробовать, пришлось заплатить пять рублей за две ягоды» 3.03.2021, 9:38

Цены на Комаровском рынке шокировали минчан.

На Комаровке появилась экзотика — чилийская черешня. И пока узбекские и украинские сорта еще не завязались, конкуренции на рынке нет, что позволяет единственному продавцу установить собственную справедливую цену — 220 рублей за килограмм. Чтоб попробовать пару (в буквальном смысле) ягод, пришлось заплатить 5 рублей, пишет onliner.by.

В стране еще не сезон ни черешни, ни клубники, ни голубики, но некоторые продавцы уже расширяют свой ассортимент. Так, на крытой площадке Комаровского рынка можно приобрести килограмм чилийской черешни за 220 рублей, голубики — за 120 рублей, а клубники из Греции — за 45 рублей (на улице дешевле — 25 рублей).

— На черешню спроса нет, она для красоты стоит, привлекает клиентов. На вкус как наша, обычная, — рассказывает продавец. На вопрос, почему так дорого, отвечает, что доставка самолетом из Южной Америки, вот и цена такая высокая.

Подходит бабуля, секунд десять изучает ценники и куда-то в пространство говорит: «Совсем сдурели с такими ценами».

Внимание на черешню обратила и маленькая девочка, она то и дело просила маму купить ей попробовать, но женщина отказалась. Что ж, за пару минут двух клиентов черешня завлекла, правда, на покупку отважились только мы.

В моей голове сразу вспоминаются летние деньки, когда на 5 рублей можно было приобрести полкило узбекской черешни, но сегодня это две ягодки. Кстати, пока продавец выбирала мне ягоды, попалась и гнилая. На весах хозяйки 24 грамма — 5 рублей 28 копеек, мне делают скидку. И бережно упаковывают покупку в пакетик, все-таки вещь ценная.

Уже в офисе на кухонных весах повторно взвешиваем ягоды — 28 граммов, а это экономия в целый рубль. Косточки и хвостики весили 3 грамма — 66 копеек, дороже «Роллтона», которым, в отличие от косточки, еще можно приглушить чувство голода.

Мякоть ягоды твердоватая, по консистенции напоминает современную хурму. Сочность зафиксировать не удалось, послевкусие длится в течение 15 секунд. Сам вкус — как обычная черешня: не кисло, не сладко, в общем, точно не претендент на звание «Черешня года».

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