Стало известно, кто в Кремле пострадает от новых санкций США и ЕС в первую очередь

Стало известно, кто в Кремле пострадает от новых санкций США и ЕС в первую очередь1
- 3.03.2021, 10:21
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Информацией поделились источники издания «Коммерсантъ».
В связи с введением США и Евросоюзом новых санкций против России в первую очередь могут возникнуть проблемы у генпрокурора Игоря Краснова. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По их данным, в силу занимаемой должности генпрокурор периодически встречается с иностранными коллегами за рубежом, что теперь будет невозможно из-за запрета на въезд в ЕС.
Издание отмечает, что это может осложнить работу всего ведомства, в частности обмен информацией по уголовным делам. При этом «Коммерсантъ» подчеркивает, что это не значит, что европейские страны откажутся выдавать России обвиняемых и подозреваемых. Кроме того, обычно документы за границу подписывает не сам генпрокурор, а его заместитель, курирующий главное международно-правовое управление.
Газета также напоминает, что председатель СК Александр Бастрыкин с 2017 года находится под санкциями и не может въезжать в США и Великобританию, однако он выезжал в командировки за границу и участвовал в официальных мероприятиях международных правоохранительных структур, в частности, Интерпола и Генассамблеи международной полицейской организации.
О введении санкций ЕС и США стало известно накануне. США ввели санкции против семи должностных лиц России, а также — против 14 организаций из России, Германии и Швейцарии за производство биологического и химического оружия. Кроме того, США заявили о прекращении оказания помощи России, за исключением срочной гуманитарной помощи. В список ЕС попали генпрокурор Краснов, глава СК Бастрыкин, глава ФСИН Калашников и глава Росгвардии Золотов.