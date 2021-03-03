Ретроградный ОТРК «Искандер» и кризис в Ереване 3 Александр Коваленко, sprotyv.info

3.03.2021, 13:42

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Армения создала уникальный прецедент в мировой истории.

Пожалуй, это первый прецедент в мировой истории, когда слова представителя власти страны о недееспособности закупленного у другого государства оружия, фактически, привели к политическому кризису в стране и вероятной смене этой самой власти. Как вы понимаете, в данном случае я имею ввиду нынешние события в Армении, которые были спровоцированы, в первую очередь, словами премьера-министра Никола Пашиняна о низкой эффективности ОТРК "Искандер", которую они показали в ходе Карабахской войны 2020 года. Разумеется, в нынешнем политическом кризисе в Армении замешаны и другие, многочисленные факторы, но именно критика Пашиняном ОТРК "Искандер" стала той искрой, что зажгла бикфордов шнур.

К слову сказать, в течение практически одной недели российская продукция спровоцировала два политических кризиса в разных уголках мира. Если в Армении таковой стал ОТРК "Искандер", то в Аргентине кризис спровоцировала вакцина от коронавируса Спутник-V, но все же, не будем углубляться в оффтоп, а вернемся к нашим баранам.

Заявление Пашиняна о слабой эффективности ОТРК "Искандер" на самом деле, это не просто пощечина конкретно этой разработке российского ВПК, считающейся одной из наиболее современных и грозных, но и в целом, всему модельному ряду "не имеющего аналогов в мире" российского вооружения.

Например, ОТРК "Искандер" нельзя считать исключительно российским проектом оперативно тактического ракетного комплекса, ведь работа над ним началась в 1988 году, как замены ОТРК "Ока". Фактически, работа над современным российским ОТРК стартовала в СССР и основной проектный задел не только был сделан именно тогда, но и использовалась для этого концепция "Оки" как базовая, что можно наглядно видеть, банально сравнив два этих комплекса.

Фактически, ОТРК "Искандер" это еще одно отражение всего российского ВПК, которое целиком и полностью основывается на разработки и базу СССР. Но даже не это главное.

Главное то, что ОТРК "Искандер" приписывались феноменальные возможности по обходу современных ПВО, а некоторые российские "эксперты" даже утверждали, что "залп дивизиона ОТРК "Искандер" способен уничтожить целый позиционный район ПРО США". Но когда прозвучали первые слова Пашиняна о низкой эффективности российских комплексов, одним из поступивших оправданий в ответ стало то, что ракеты "искандеров" сбивались азербайджанской ПВО — советскими С-300ПУ2 и С-125! То есть, какой залп дивизиона и какое современное ПРО США они способны вывести из строя, если даже С-125 для "Искандера" создает проблемы?

Фактически, что не слово, что не комментарий, что не попытка оправдаться, а комплекс оказывается во все более и более незавидном положении оружия, ТТХ которого чрезмерно завысили, возложив на него непомерные надежды. И ереванский скандал эту проблематику вскрыл. Точно так же, как и проблематику, о которой говорится уже давно – Россия значительно завышает характеристики своего оружия.

Кстати, стоит помнить, что так называемая гиперзвуковая ракета "Кинжал" (мало, что общего имеющая с гиперзвуковой концепцией) представляет собой авиационный ракетный комплекс "Искандер". А потому, вполне логично, что звучавшие в ее адрес критические замечания имеют полное право на существование.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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