Уволился декан ФМО БГУ Виктор Шадурский 1 4.03.2021, 8:21

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Виктор Шадурский

фото: Tut.By

Он был известен тем, что отстаивал интересы студентов.

Декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский увольняется. Об этом сообщает телеграм-канал «Отчислено». Источники tut.by подтвердили эту информацию.

В письме, адресованном коллегам, которое опубликовал канал «Отчислено», Шадурский сообщает, что с завтрашнего дня не работает на факультете — «после разговора написал заявление по собственному желанию», — и призывает не драматизировать ситуацию.

— Это драма, но никак не трагедия! Честно! Прошу правильно объяснить это коллегам и студентам!

Виктор Шадурский возглавил ФМО в 2008 году. Сфера его научных интересов — актуальные проблемы внешней политики Республики Беларусь, ее отношения с европейскими государствами, внутренняя и внешняя политика Франции, место и роль стран Балтийского региона в современной мировой политике, глобальные проблемы мирового развития и их влияние на нашу страну. Автор многочисленных научных публикаций, в том числе изданных за рубежом, а также монографии и учебного пособия, рекомендованного Министерством образования Республики Беларусь. Член Ученого Совета БГУ, председатель редакционного совета «Журнала международного права и международных отношений».

Шадурского называют символом факультета и человеком, который всегда отстаивал интересы студентов.

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