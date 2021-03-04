Разведка Литвы: Россия засылала в Вильнюс двойника «повара Путина» для проведения информационной атаки 4.03.2021, 14:38

Литовские спецслужбы разоблачили лже-Пригожина.

Россия пыталась организовать информационную атаку против Литвы, используя двойника «повара Путина» Евгения Пригожина, который находится в европейских санкционных списках. Об этом сообщил в своем отчете Департамент госбезопасности Литвы, передает Delfi.

По информации литовской разведки, в начале 2020 года в страну прибыло лицо, имеющее паспорт на имя гражданина России Евгения Пригожина. В паспорте россиянина была указана дата рождения олигарха — 1 июня 1961 года. Внешне он очень напоминал «повара Путина», однако это был не он.

Как уточнил директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис, этим россияне хотели проверить, как будет действовать литовская разведка.

«Первое — протестировать наш собственный контроль на границе, второе — попытаться привлечь внимание СМИ», — сказал Яунишкис, выступая с отчетом в парламенте страны.

По его словам, при проверке на границе было установлено, что в Литву прибыл не сам Пригожин.

«Некоторые цифры в документах просто не совпали, и этот человек попал в Литву автоматически, не вызвав подозрений. Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке», — сказал глава Департамента госбезопасности Литвы .

По его словам, впервые двойник Пригожина прибыл в Вильнюс из России регулярным рейсом 13 февраля 2020 года. Из аэропорта он отправился к зданию Министерства транспорта и коммуникаций, где сфотографировался, после чего вернулся в аэропорт и вылетел обратно в Россию. 26 февраля 2020 года этот человек прибыл в Литву во второй раз. Он сфотографировался у зданий парламента, Литовского национального музея, Великокняжеского дворца, а 27 февраля отбыл поездом в Беларусь, хотя у него был обратный авиабилет.

После этого российский портал «Собеседник» опубликовал не соответствующий реальности материал о том, что близкий к Путину олигарх прибыл в Литву и обсудил с высокопоставленным представителем Министерства транспорта некие проекты. Другая статья издания рассказывала о повторном визите Пригожина в Вильнюс и его посещении Сейма, несмотря на санкции ЕС. О мнимых визитах олигарха в Литву сообщили и некоторые другие российские издания.

«На самом же деле двойник Пригожина в Вильнюсе не встречался ни с одним представителем литовской власти или бизнеса, которые были упомянуты в публикациях», — говорится в отчете.

По мнению литовской разведки, целью этой провокации могли быть попытки найти бреши в пограничном контроле Шенгенского пространства, создание недоверия у литовского общества, государств НАТО и ЕС к литовской власти, а также попытка выставить Вильнюс как ненадежного партнера, ведущего двойную игру.

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