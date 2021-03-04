Премьер Словакии разругался из-за «Спутник V» с президентом и Украиной, а теперь может остаться без вакцины 3 4.03.2021, 14:55

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Игор Матович

фото: epa

Политик спровоцировал внутренний и международный скандал.

Решение словацкого премьера Игора Матовича приобрести вакцину «Спутник V» сначала вызвало скандал внутри страны, а затем и в Украине. Политик в шутку заявил, что обещал России в обмен на препарат Закарпатскую Украину. Пока в Киеве возмущаются высказыванием премьера, производитель российской вакцины угрожает отменить поставку двух миллионов доз из-за внутренних политических скандалов, пишет «МБХ медиа».

«Вам плевать на людей»

Вечером 3 марта словацкий премьер-министр Игор Матович стал гостем популярного в стране Radio Express. Глава правительства должен был дать разъяснения по поводу покупки двух миллионов доз российский вакцины от коронавируса «Спутник V» без одобрения президента Зузаны Чапутовой и других высокопоставленных чиновников.

Дело в том, что ситуация с коронавирусом в Словакии одна из самых тяжелых в Европе. В стране с населением около 5,5 миллионов человек ежедневно от ковида умирает сотня жителей. Матович решил закупить два миллиона доз российской вакцины, чем возмутил президента Чапутову. Она заявила, что препарат еще не прошел необходимых разрешительных процедур в Евросоюзе.

Матовича эта позиция взбесила и он разразился гневным постом в фейсбуке, где раскритиковал президента.

«Сотни людей умирают каждый день, а некоторые считают самой большой проблемой, что мы позволили себе поставить два миллиона доз вакцины для наших жителей из России. Серьезно? Вам плевать на наших граждан. Неужели мы так глубоко зашли, что совсем не заботимся о здоровье и жизни людей?», — написал он.

В интервью Матович как раз должен был ответить на волнующие страну вопросы о вакцине, но вместо предотвращения внутреннего спровоцировал еще и международный скандал. Дело в том, что власти Словакии не раскрывают, сколько будет заплачено за вакцину, да и вообще какие-либо подробности сделки. На уточняющий вопрос, что он обещал России в обмен на препарат, Матович отшутился: «Закарпатскую Украину». Объясняя шутку, он заявил, что бытует мнение, что якобы договоренности с Россией автоматически предусматривают что-то плохое, но это не так «Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал он.

Закарпатская область с населением 1,2 миллиона человек находится на западе Украины. С 1919 года территория входила в состав Чехословакии и носила название Подкарпатская Русь. Во время Второй мировой войны была временно оккупирована Третьим Рейхом и входила в состав Венгрии. 29 июня 1945 года в Москве было подписано соглашение с властями Чехословакии о передаче территории СССР вместе с 12 словацкими деревнями, которые прежде не были частью Подкарпатской Руси. Сейчас вся эта территория входит в состав Украины.

В Чехии это событие часто называют трагедией и актом агрессии со стороны СССР. В Словакии таких заявлений открыто не делали.

Реакция Украины

Неожиданному обострению чувства юмора словацкого премьера в Украине не обрадовались. МИД выпустил заявление, в котором потребовал извинений и напомнил про ситуацию в Крыму и на Донбассе.

«Вне зависимости от контекста, подобные высказывания главы правительства, в которых говорится о нарушении территориальной целостности Украины, категорически недопустимы и негативно сказываются на наших отношениях. «Шутка» особенно оскорбительна для украинского народа, который пострадал из-за российской агрессии», — говорится в заявлении. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в твиттере предложил Матовичу вместо Закарпатья обменять на вакцину несколько регионов Словакии.

Словацкому коллеге Кулебы Ивану Корчоку пришлось вмешаться в ситуацию: «Я извинился перед Кулебой за неуместные высказывания премьер-министра в адрес Украины. Несколько дней назад мы с ним хорошо пообщались в Киеве о дальнейшем развитии двусторонних отношений».

Если скандал с Украиной можно частично считать завершенным, то теперь у Матовича другие проблемы. Днем 4 марта он написал в своем фейсбуке, что производитель вакцины «Спутник V» рассматривает возможность расторгнуть контракт на поставку двух миллионов доз вакцины из-за негативной реакции в Словакии.

«Я их полностью понимаю, потому что препарат для спасения жизни у нас используют для политической борьбы. 40 других стран просят их о поставке в кратчайшие сроки. Это самая большая ошибка (отказ от вакцины. — «МБХ медиа»), которую мы можем сделать», — написал Матович.

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