СМИ: Мафия Италии пытается украсть деньги ЕС на ликвидацию последствий COVID-19 3 5.03.2021, 11:08

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Фото: Getty Images

Преступные кланы захватили компании в итальянских секторах, которые первыми получат средства.

Уголовные "корпорации", как и их законные коллеги, сильно пострадали из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Но итальянская мафия уже ждет большую компенсацию за свои потери.

Об этом пишет Bloomberg (перевод — unian.net). В прошлом году, когда страны закрылись на карантин, мафия начала проникать в жаждущие денег компании. Это было нужно для того, чтобы потом через них разворовывать фонд Евросоюза, предназначенный для борьбы с экономическими последствиями коронавируса. Фонд состоит из 1,8 триллиона евро. И эти деньги уже в этом году начнут перечислять пострадавшим от пандемии компаниям. Об этом рассказал главный следователь Италии в сфере организованной преступности Маурицио Валлоне.

Криминальные группировки включая "Ндрангета" на юге Калабрии и "Коза Ностра" на Сицилии хотели закрепиться в законном бизнесе, который в первую очередь получит помощь от ЕС. В частности, по словам Валлоне, мафию интересовали цифровой и экологический секторы.

"Мафия выбирала компании, чьи позиции лучше всего подходят для участия в тендерах фонда восстановления. Особенно ее интересовали сектора здравоохранения и инфраструктуры, которые получат большую часть денег. Она попытается забрать все. Мы должны позаботиться, чтобы преступникам не досталось ни одного евро", - сказал Валлоне в интервью для Bloomberg.

Италия - главная мишень преступников. Поскольку страна получит самую большую часть денег от ЕС. Новое правительство премьер-министра Марио Драги составляет план, как будут потрачены 209 миллиардов евро, которые получит его страна из фонда ЕС. Италия пытается преодолеть худшую рецессию со времен Второй мировой войны. Итальянские фирмы особенно уязвимы, поскольку схема получения займов от государственных банков слишком сложна и не очень эффективна. Из-за этого компании с шаткой кредитоспособностью почти не получают помощь от государства.

Мафия воспользовалась этим, чтобы захватить малые и средние компании, которым отчаянно нужна ликвидность на фоне обвала экономики более чем на 8,9% в прошлом году. По словам Валлоне, мафия обычно покупает влияние на компании через акционерный капитал, через ростовщическое финансирование проблемного бизнеса или же использует компании через скрытого партнера. Количество подозрительных финансовых операций, согласно подсчетам Банка Италии, выросло в прошлом году на 7% - до 113 тысяч.

Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) будет проверять планы расходов стран ЕС. Так служба хочет убедиться, что европейские страны соблюдают требования по контролю и борьбе с мошенничеством. OLAF также будет сотрудничать с национальными органами власти и "Европолом".

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