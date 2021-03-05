Ученые обнаружили недалеко от Солнца необычную землеподобную планету, сохранившую свою атмосферу 5.03.2021, 12:27

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Взгляд художника: реки лавы текут на раскаленной поверхности Gliese 486 b / ©RenderArea

Уникальная экзопланета поможет исследовать атмосферы других миров.

Экзопланета Gliese 486 b может стать невероятной удачей для науки. Она лишь немногим крупнее Земли: в 1,3 раза больше в диаметре и в 2,8 раза — по массе. Gliese 486 b вращается вокруг красного карлика по очень короткой орбите, делая полный оборот менее чем за 1,5 земных суток, и от нас находится не слишком далеко, в 26,8 светового года. Это делает ее третьей по удаленности «транзитирующей» планетой, регулярно проходящей между нами и своей звездой, и первой — для звезд с установленной массой, пишет Naked science.

Gliese 486 b была открыта международной командой ученых во главе с Трифоном Трифоновым (Trifon Trifonov) из Института астрономии Общества Макса Планка. В статье, опубликованной в журнале Science, ученые пишут о находке и дают первое описание экзопланеты, отмечая, что она не только имеет твердую поверхность, но и окружена атмосферой, которая может оказаться доступной для изучения нашими телескопами. Каждая такая возможность пока остается уникальной.

Авторы использовали данные космических телескопов Kepler и TESS. Они проанализировали наблюдения примерно 350 красных карликов — небольших и тусклых звезд, которые считаются самыми распространенными в Галактике. В ходе этой работы ученые обнаружили уникальную экзопланету Gliese 486 b. В отличие от большинства таких миров, температура на ней составляет всего 430 °С, что позволяет существовать твердой поверхности. Судя по всему, состав планеты близок к составу Земли и Венеры.

Благодаря своей достаточно мощной гравитации Gliese 486 b, по-видимому, сохранила атмосферу, хотя большинство подобных планет у красных карликов теряют ее в пору молодости материнской звезды, когда та проявляет весьма высокую активность. При этом расположена Gliese 486 b близко и чрезвычайно удобно для наблюдений.

Астрономы ожидают, что готовящиеся к запуску новые телескопы James Webb и ELT смогут изучить атмосферу экзопланеты напрямую и позволят выяснить состав. Такая возможность остается большой редкостью, особенно если речь идет не о газовых гигантах, а о планетах с твердой поверхностью.

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