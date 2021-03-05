Величие, побитое молью 5 Telegram-канал «СерпомПо»

5.03.2021, 12:33

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иллюстрационное фото

Триколоры — вниз!

Даже в 90-е годы Россия рассматривалась миром как великая держава. Да, в стране трудности, но это временно. Поэтому Москва и Россия в целом были одним из центров внимания мировой прессы, различных фондов, международных компаний. Казалось, что здесь есть перспектива.

С началом разгульных нулевых все это постепенно закончилось. Пройдя сквозь провальные десятые, наша страна под рев полицейских сирен вступила в гниющие двадцатые … Пошла держава наша, бренча орденами, гулкими шагами под сводами геленджикского дворца, с изумлением оглядывая окруженные заборами окрестности …

Когда мы читаем, что против хунты в Мьянме Америкой вводятся санкции примерно такого же типа, что и против российских «силовых» ведомств, – это что?

Когда информагентства сообщают, что западные правительства обсуждают вопрос о введении санкций против внешнего долга России и против крупного российского бизнеса, – это как?

Обратите внимание, против Китая ничего похожего Соединенные Штаты и другие западные страны не предпринимают. Там и чудовищные лагеря для уйгуров, и разгон протестов в Гонконге, и военное соперничество с Америкой на Тихом океане.

Отчего так? Почему к России такое отношение, несмотря на «гиперзвуковое оружие», какие-то ракеты с ядерной установкой, расползание «вагнеровцев» по Африке, спецоперации в западном мире …

Потому что, вероятно, на Западе понимают, что наша страна давно потеряла перспективу, которая была в 90-е годы. Потому что Россия – слабое в экономическом отношении государство, ее политическая модель деградировала до уровня второсортной диктатуры. Дорога истории идет для России только под уклон.

Китай потому серьезный вызов Америке, что его смешанная в экономическом плане модель оказалась успешной – продемонстрировала способности развития и привела к двухполюсному американо-китайскому миру. Остальные — либо с теми, либо с другими, либо (как клонящаяся к Китаю путинская Россия) пока окончательно не определились. Китай заместил для западного мира СССР.

Двадцать потерянных лет. Ушло величие. Не вернуть его. Осталась огромная, самая большая в мире неосвоенная территория да торчащие в небо ракеты. Побита держава российская молью. Вроде красивый, узорчатый большой ковер, а подойдешь поближе, присмотришься – всюду дыры. Флаги вниз.

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