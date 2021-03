Смелая оперная певица, которая троллит чиновников и силовиков 6 5.03.2021, 16:48

Маргарита Левчук

Кто такая Маргарита Левчук?

Маргарита Левчук — оперная певица, которой в белорусском медийном пространстве становится все больше и больше. И если раньше ее сопрано можно было услышать, например, со сцены Большого театра, то сейчас девушка активно занялась своим YouTube-каналом, где в ироничных видео троллит чиновников и силовиков. Кто она — смелая белоруска, которая занимается политическим активизмом, в то время как пять минут ее пения стоят 1000 евро? На этот вопрос ответил tut.by.

«В детстве моим микрофоном была скакалка либо шнур от электрического чайника»

Маргарите Левчук 30 лет. Она родилась в деревне Страдечь под Брестом, окончила Брестский музыкальный колледж имени Ширмы и Белорусскую государственную академию музыки. С 2012 года была солисткой музыкального дома «Классика», с 2016-го пела в белорусском Большом театре. Певица брала мастер-классы у оперных звезд и победила на 14 вокальных конкурсах в Беларуси, России, Италии, Испании, Германии, США Грузии, Эстонии и Литве.

О себе Маргарита рассказывала так:

— С самого детства я хотела быть певицей. Я собирала кучу ребятишек у себя во дворе, давала им концерты. Моим микрофоном была скакалка либо шнур от электрического чайника. <…> Я жила в деревне: крышка от погреба была моей сценой, печка — кулисами.

YouTube-канал Маргариты, недавние видео на котором собирают сотни тысяч просмотров, существует уже давно. Еще около трех лет назад певица прилежно выкладывала выпуски проекта «Большая опера» канала «Россия-Культура», в котором стала финалисткой. Интересно, что на этом шоу она не только исполняла классические арии, но и уже тогда хулиганила: появлялась в космических нарядах, каверила американские хиты (например, песню Fergie — A Little Party Never Killed Nobody). Ее даже называли главной любительницей экспериментов проекта и будущим оперы. Саму себя в анкете участницы девушка характеризовала так: «Я феерическая, неординарная и целеустремленная».

Кроме участия в популярном оперном проекте Маргарита Левчук в 2017 году засветилась в роли нэповской певицы в российском сериале «Ангел-хранитель». Все это время на YouTube певицы выходили видео с концертов на главных оперных площадках мира. В интервью The Village Belarus Маргарита призналась, что пять минут ее пения стоят 1000 евро.

О том, что с чувством юмора и самоиронией у оперной дивы полный порядок, можно понять, например, по видео, где оперная певица в обнимку с березой поет украинскую народную песню «Ой там на горі». Или по видео с деревенской блогершей Бабай Рытай, образ которой родился у Маргариты в начале пандемии. У персонажа есть отдельный YouTubе-канал.

«Пакутую і не ведаю, што магу зрабіць асабіста, каб у маёй краіне не было міліцэйскага гвалту»

Не до шуток стало в конце июня прошлого года, когда обороты набирала предвыборная ситуация: тогда девушка публично отреагировала на громкие задержания у магазина Symbal.by, сказав, что ее сердце болит за Родину и молчать она не может.

— Я пакутую і не ведаю, што магу зрабіць асабіста, каб у маёй краіне не было міліцэйскага гвалту. Улады, міліцыя, суды больш не ахоўваюць свой беларускі народ, яны захоўваюць рэжым. Я не веру, што людзі ў маёй краіне не разумныя. І не хачу верыць у тое, што тыя, хто прысягаў на вернасць свайму народу, здолеюць здрадзіць яму.

Происходящее летом прошлого года певица сравнила со страшным сном, глупым фильмом и невероятным фейком. Она выразила желание жить в по-настоящему свободной стране.

В этом же время певица записала вместе с Лявоном Вольским «Паветраны шар». Дуэт родился благодаря музыкальному проекту «Спяваем Годна», идея которого в том, что белорусы поют онлайн знаковые песни. Именно тогда просмотры на YouTube Маргариты выросли чуть ли не в 10 раз.

Следом была джазовая Ave Maria с Павлом Аракеляном, потом — «Муры» с ним же, затем — оперный кавер на «Шчучыншчыну». Так Маргарита стала одним из самых заметных голосов белорусского протеста.

А в октябре наравне с белорусскими и зарубежными звездами Маргарита снялась в клипе группы Nizkiz на песню «Правілы» — один из главных протестных треков прошлого года. С бело-красно-белым флагом ее запечатлели на фоне Большого театра, откуда Маргарита уволилась в марте 2020-го после четырех лет работы.

Свое увольнение она комментирует так: коллектив был отличный, но с начальством не спелись:

— Постоянно не покидало ощущение, что я нахожусь в советском театре начала 50-х годов. Очень закостенелый подход к работе, очень не хватало свободы. Образно: бьешься головой о стену, но тебя никто не слышит — такая система. А я не хочу жить в системе. Я петь хочу.

С конца прошлого года вместе Маргарита с гитаристом и блогером Андреем Пауком стали выпускать каверы на известные белорусские композиции — «Завіруха», «Каляда», «Спадчына», «Аксамітны вечар» (кстати, в паре видео дуэт появлялся в футболках с логотипами белорусских заводов — МАЗ, МТЗ, МЗКТ, «Нафтан»).

Но этого музыкантам показалось мало. Тогда они объявили себя патриотическим дуэтом «Красная зелень»: новая творческая единица исполняет песни на трасянке и появляется на экране в красно-зеленых нарядах с аксессуарами соответствующих цветов (если что, это троллинг). Тексты юмористических композиций — обязательно на актуальные темы.

Сначала на YouTube-канале Левчук появилась пародия на песню «Накажи их, Боже», пущенную за пару дней до этого по СТВ.

Ночью 23 февраля Левчук выпустила новый клип — «Калыханку полузашчытнікам 3%-ва ацечэства», в ней упоминаются ОМОН, ГУБОПиК и «змагары». А вчера певица выложила видео на песню «С дном МВД», в которой прошлась по представителям силовой структуры: Кубракову, Карпенкову, Балабе, Казакевичу, Чемодановой и даже Шуневичу.

Все три ролика «Красной зелени» завирусились в интернете: каждый из них посмотрели более 100 тысяч человек. Возможно, потому что это что-то качественно новое для белорусского интернета, особенно сейчас, после более чем двухсот дней протестов. Даже несмотря на громкие задержания музыкантов и общий пессимизм, Левчук и Паук делятся своим смелым творчеством.

