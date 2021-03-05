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Как «Белкоммунмаш» кинул жителей украинского Житомира

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  • 5.03.2021, 20:03
  • 3,466
Как «Белкоммунмаш» кинул жителей украинского Житомира
иллюстрационное Фото: abw.by

Теперь украинцы будут пытаться выставить санкции за невыполнение графика поставки.

Сказку о предприятиях Беларуси, как о самых надёжных партнёрах? Осенью 2019 года в эту сказку поверили и украинцы. Под гарантии Лукашенко на втором Форуме регионов Беларуси и Украины подписали договор о поставках 50 белорусских троллейбусов в Житомир, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Украинская сторона педантично выполнила все условия договоренностей, а «Белкоммунмаш» повёл себя не по-джентльменски: сначала отмазывался пандемией, затем просил сдвинуть сроки поставки и в результате не выполнил свои обязательства. Миф о белорусской надёжности разрушен, и теперь украинцы будут пытаться выставить санкции за невыполнение графика поставки. А это, на секундочку, 1% от суммы договора в неделю — около 20.000 евро.

А потом идеологи и пропагандисты будут рассказывать о закрытости внешних рынков и санкциях. А ещё о врагах кругом.

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