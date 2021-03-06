Сенатор от Техаса задержал назначение главы ЦРУ из-за «Северного потока-2» 1 6.03.2021, 11:27

Тед Круз требует ужесточить санкции против российского газопровода.

Сенатор от Техаса Тед Круз задержал утверждение нового главы ЦРУ Уильяма Бернса. Он требует от администрации нового президента Джо Байдена более жестких санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Германию. Ранее группа из 40 сенаторов-республиканцев потребовала от президента ужесточения мер против проекта.

Бернс — бывший посол США в Москве, карьерный дипломат с 33-летним стажем. Его утверждение Конгрессом может пройти и без голоса Круза, однако так оно займет больше времени. "Я перестану блокировать кандидатуру, когда администрация Байдена выполнит свою обязанность по выявлению и отправке под санкции кораблей и компаний, строящих путинский газопровод", — заявил сенатор в твиттере.

I’ll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin’s pipeline.



Follow the law.

Stop being soft on Russia.

#NordStream2 https://t.co/UifxAj1cuk — Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021

Принятый Конгрессом Закон о защите энергетической безопасности Европы предусматривает санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте строительства газопровода, — напоминает "Голос Америки". Однако конкретные действия против строителей и их сроки остаются на усмотрение президента.

Накануне группа из 40 сенаторов-республиканцев обратилась к администрации Байдена с требованием ужесточения санкций против проекта. "Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту Путину установить удушающий контроль над поставками газа в Европу и усилить свое влияние", – заявляется в их обращении.

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