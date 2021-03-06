Байден продлил санкции против Ирана 2 6.03.2021, 12:21

Ограничения, введенные указом президента США, действуют в течение одного года.

Президент США Джо Байден своим указом на один год продлил состояние чрезвычайной ситуации в США, связанной с угрозой злонамеренной и террористической деятельности Ирана. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила пресс-служба Белого дома, пишет сайт korrespodent.net.

«Действия и политика правительства Ирана, включая распространение и разработку ракет и других асимметричных и обычных вооружений, его сеть и кампании агрессии в регионе, поддержка террористических группировок и злонамеренная деятельность Корпуса стражей исламской революции и его ставленников продолжают создают необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», - отмечается в документе.

Таким образом Байден стал уже пятым президентом, который продлил действие ограничений - после Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа.

Введенные в 95 году Биллом Клинтоном ограничения стали четвертым пакетом американских санкций против Ирана.

Санкции, введенные указом президента США, по процедуре, действуют в течение одного года. После этого их можно продлить на следующий срок новым распоряжением главы Американской государства.

Ранее сообщалось, что Иран отказался от переговоров по ядерной сделки. В Тегеране настаивают на отмене санкций США и возвращении Вашингтона в ядерную сделку. Только тогда Иран сам вернется к исполнению соглашения, отметили в иранском МИД.

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