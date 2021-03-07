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Врач, рассказавший правду о COVID-19 в Беларуси: Я стал занозой для властей

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  • 7.03.2021, 8:54
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Врач, рассказавший правду о COVID-19 в Беларуси: Я стал занозой для властей
Фото: «Белсат»

Владимир Мартов проработал в Витебской больнице скорой медицинской помощи 19 лет.

1 марта заведующий отделением реанимации Витебской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов получил от руководства сообщение о непродлении трудового контракта. Уже 3 апреля врача, который один из первых начал говорить правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси, уволят. Для доктора это не стало неожиданностью: он всегда был «неудобным человеком со своей позицией», занозой в этой системе, сообщает «Белсат».

«Для меня это не стало большой новостью. Я знал, когда заканчивается контракт, и понимал, что мешаю новому руководству возвращать больницу в состояние, когда все молчат и работают, никакие темы не обсуждаются. А каждое мое выступление сопровождалось или минимальным, или большим скандалом. Теперь же, во время острейшего политического кризиса, им нужно, чтобы люди молча работали и не думали о другом. И тут я, конечно, оказался какой-то занозой, неудобным человеком со своей позицией», – объясняет доктор.

Фото: «Белсат»

Владимир Мартов проработал в Витебской больнице скорой медицинской помощи 19 лет, 5 из них – в должности заведующего отделением анестезиологии и реанимации. Обжаловать решение руководства он не собирается: «Юридически здесь все корректно. Таковы законы. Вы же знаете, рабовладение было законным, фашистские порядки в Германии тоже были законны. Ну и наша контрактная система законна. Здесь нет ничего нового, что можно было бы оспаривать».

Между тем, жители Витебска создали петицию к управлению здравоохранения облисполкома с требованием не увольнять Владимира Мартова. Под петицией подписались уже более тысячи человек.

Фото: «Белсат»

Врачу жаль, что придется покинуть коллектив, он планирует сделать паузу, чтобы найти новую систему координат:

«Этот проект уже завершен. Очень хотелось бы, чтобы больница осталась работоспособной и помогала не только на высоком научном и техническом уровне, но и на человеческом. Чтобы ее не угробили, как некоторые другие больницы».

По мнению Мартова, причина катастрофы, постигшей всю существующую систему, – отсутствие дискуссии:

«Мы именно во время коронавируса узнали, что у нас вообще нет площадок для дискуссий на любые профессиональные темы. И это катастрофа на самом деле».

Владимиру Мартову 52 года, 30 из которых отдал медицине. Происходит из врачебной семьи. Отец, профессор Юрий Мартов, был известным хирургом, работал в Витебском медицинском университете и также был уволен за непокорность. Мать была инфекционистом, жена тоже медик. Владимир Мартов – автор многих научных работ, философских и исторических эссе. У него двое взрослых детей.

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