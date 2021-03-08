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Прекрасные девушки, которые сказали: нет, с нами так нельзя!

  • Антон Александров
  • 8.03.2021, 8:54
Прекрасные девушки, которые сказали: нет, с нами так нельзя!
фото: BElsat

Самым правильным будет, пожалуй, подарить вам то, о чем вы просите — независимость, свободу и справедливость.

Если бы я писал эту статью в обычный год, было бы трудно. Потому что как ни выдумывай поздравление с восьмым марта, а все равно выходит какая-то банальщина — вроде открыток с пышными красными розами. Знаете, такие, со стихами, их еще любят рассылать по чатам, чтобы вызвать нервный тик и несварение.

С общепринятыми праздниками вечная проблема — есть у людей определенные ожидания и нужно им соответствовать. От этого становится очень скучно. Стоят мужики возле стола с нарезкой, переминаются с ноги на ногу. А напротив девушки застыли в ожидании чего-то волнующего. И вот несчастный, которого вытолкнула стая, берет пластиковый стаканчик и со скрипом достает из памяти штамп за штампом. «Праздник весны… наши прекрасные… как вот эти вот тюльпаны… любви, взаимопонимания…»

Но сегодня фактура совершенно иная. И как же это здорово!

Я давно и почти профессионально восхищаюсь женщинами, регулярно делюсь с читателями своими восторгами и, казалось, меня сложно удивить. Но две тысячи двадцатый год был богат не только на травмирующие события, но и на крутейшие истории, на потрясающие примеры героизма — в том числе женского. Примеры, после которых штамп «слабый пол» в отношении наших женщин звучит неуместно и дико.

Началось все задолго до августа. Я продавал старый телевизор одной даме. Привез, включил, настроил. И уже практически в дверях она решила уточнить, а я, собственно, из каких буду. К какому, так сказать, проценту населения отношусь. В период предвыборной кампании это был важный вопрос. И вот эта пенсионерка тогда сказала мне: «Если что, я пойду в первых рядах. Пусть меня ударят. Пусть ударят старую женщину, чью-то мать! Вас, мужчин, они смогут бить. А меня — нет.» И да, со временем мы узнали, что всякое может быть. Но и тогда меня поразила ее решимость.

А когда начался ад девятого августа, женщины снова оказались на передовой. Они перевязывали раненых, подвозили бинты и лекарства, организовали волонтерскую помощь избитым и задержанным.

И, по моему мнению, именно первый выход девушек с цветами остановил тогда спираль насилия, в которую мы неслись с пугающей скоростью.

Смутные времена, что наступили после выборов и продолжаются до сих пор, подарили нам бесчисленные примеры смелости, уважения к себе и ответственности за свой выбор.

Здесь и хрупкая, но несгибаемая в своих убеждениях Нина Багинская, и замечательные спортсменки Левченко и Герасименя, и светлая Ольга Хижинкова, и многие другие прекрасные девушки, которые сказали: нет, с нами так нельзя.

И все это освещают смелые журналистки, за что многие из них получают сроки, штрафы и даже пули.

Наши женщины. Сильные, смелые, умные, справедливые. Они сделали и продолжают делать удивительное и невероятное. Откуда только силы берутся. Те, кто пытаются заставить их замолчать, не понимают, с чем имеют дело — с природной стихией, с архетипом, с богиней.

Просто представьте себе этот совокупный образ Женщины 2020-го года, а потом попробуйте примерить к нему стандартные эти наши поздравления с восьмым марта.

Неловкий веник цветов, рафаэлло, мартини бьянко, стихи из одноклассников… Мне кажется, не очень подходит. Точнее, совсем не подходит. Даже стыдно как-то.

И я, правда, не знаю, как поздравлять вас после всего этого. Все, что приходит в голову, видится мелким, недостаточным и смешным. Сертификат на маникюр? Поход в спа? Посуду помыть? Я вас умоляю! Самым правильным будет, пожалуй, дать вам то, о чем вы просите — независимость, свободу и справедливость.

И когда снимут наши Жанны Д’Арк свои стальные латы, тогда и пригодятся все эти стандартные истории про цветы, конфеты и рестораны. Всему свое время.

Однажды моя знакомая сказала: «Все беды в этой стране от сопливых мужиков».

Я бы дополнил.

Все хорошее, что в этой стране случится, будет благодаря нашим героическим женщинам.

Антон Александров, tut.by

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