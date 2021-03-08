В Амстердаме провели массовую вечеринку для эксперимента с COVID 8.03.2021, 20:21

Фото: кадр из видео

Всем гостям необходимо было получить отрицательный результат на коронавирус за 48 часов до мероприятия.

В Амстердаме в крупнейшем музыкальном зале ZiggoDome 1300 человек были допущены на тщательно организованное тестовое мероприятие по изучению распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Любители музыки и танцев отслеживались по их передвижениям и контактам через специальные метки, которые они должны были носить, чтобы изучить меры, которые можно будет предложить для публики.

Всем участникам мероприятия нужно было получить отрицательный тест на коронавирус за 48 часов, а через пять дней после мероприятия они должны будут сделать еще один тест.

На мероприятии участники были разделены на шесть групп, каждая из которых управлялась различными рекомендациями по социальному дистанцированию и масками для лица, а также обладала разной степенью свободы передвижения.

Правительственные советники будут использовать данные об их поведении для принятия решений о возможном смягчении карантина в ближайшие месяцы.

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