Названы способы снизить артериальное давление без лекарств

Названы способы снизить артериальное давление без лекарств2
- 8.03.2021, 21:32
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Способы назвали турецкие медики.
Турецкие врачи назвали главные способы снизить артериальное давление без использования лекарств. Их перечисляет издание Sabah.
В первую очередь для этого стоит внимательно следить за питанием: сократить потребление соли и есть больше белка, а также потреблять больше продуктов с высоким содержанием калия. Кроме того, стоит сменить режим потребления напитков: пить меньше жидкостей, содержащих кофеин. Можно заменить их травяными чаями.
Важны и другие аспекты образа жизни: так, во избежание проблем с давлением стоит реже подвергаться стрессу. Из-за него организм выделяет гормоны, ускоряющие сердцебиение и сужающее сосуды. Среди прочих факторов, которые могут привести к повышенному давлению, в статье присутствует лишний вес, диабет, использование оральных контрацептивов и злоупотребление обезболивающими.