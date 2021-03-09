Ученые обнаружили существо, которое может вырастить новое тело из собственной головы 3 9.03.2021, 12:45

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Фото: Sayaka Mitoh

Открытие совершили в Японии.

Японские ученые недавно обнаружили, что два вида морских слизней могут вырастить новое тело из собственной головы — причем всего за пару недель. Об этом рассказывает Live Science со ссылкой на журнал Current Biology.

В большинстве случаев регенерация поврежденных или утерянных частей тела происходит, когда животные теряют лапы или хвосты и их необходимо отращивать заново. Но эти морские слизни, которые принадлежат к группе под названием «сакоглоссов» или sacoglossans, могут вырастить совершенно новое тело из собственной головы.

Причем эти самые головы могут спокойно выживать в течение нескольких недель, отчасти благодаря их необычной способности фотосинтезировать, как растения или водоросли, которые они едят. Тело также может прожить без головы в течение нескольких дней или даже месяцев.

«Мы считаем, что это самая крайняя форма автономии и возрождения в природе», — сказала Live Science ведущий автор исследования Саяка Мито (Sayaka Mitoh), докторант Женского университета Нары в Японии.

Дальнейшие исследования показали, что другой вид сакоглосса под названием Elysia atroviridis также обладает этим навыком регенерации, причем некоторые особи могут выполнять данный трюк более одного раза.

Впервые Саяка Мито наткнулась на это странное поведение случайно, в 2018 году, когда заметила оторванную голову морского слизня под названием Elysia cf. marginata, кружащую вокруг своего же тела в резервуаре в лаборатории. Она думала, что слизняк умрет, но в итоге через 3 недели получила две живые особи. Причем слизняк смог восстановить все свои жизненно важные органы.

До сих пор неизвестно, как именно слизни регенерируют свое тело, но исследователи подозревают, что здесь важную роль играют стволовые клетки. В будущем команда японки планирует продолжить изучение механизмов, лежащих в основе этого явления на тканевом и клеточном уровнях.

Но зачем слизни это делают? Одна из теорий гласит, что таким образом слизни избавляются от «старых» тел, зараженных паразитами. Или же это способ пережить атаку хищника, когда можно пожертвовать своим телом, но сохранить голову.

Однако исследователи обнаружили, что только молодые слизни способны к автономии и регенерации. Когда более старым слизням удаляли головы, те оставались в живых до 10 дней, но так и не начали есть и не регенерировали перед смертью.

Причем для регенерации слизню требуется много энергии, которую сложно получить автономной голове. Но, к счастью, эти создания способны к клептопластике, когда они едят водоросли и используют их хлоропласты себе в пищу, что позволяет им производить собственную энергию. То есть, головы слизней могут фотосинтезировать, что дает им достаточно энергии, чтобы начать процесс регенерации.

Мито и ее коллеги будут искать другие виды сакоглоссов, которые могут таким образом регенерироваться.

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