Истерика у Путина 5 10.04.2021, 14:38

5,348

Что стоит за агрессивным поведением Кремля?

В четверг, 8 апреля, заместитель главы администрации президента России и участник ТКГ Дмитрий Козак заявил, что «начало боевых действий» со стороны Киева в отношении Донбасса станет «концом Украины». При этом он прямо пригрозил новой военной агрессией со стороны России. О том, зачем Кремль наращивает истерию вокруг эскалации боевых действий на Донбассе, и как это связано с предстоящими выборами в Госдуму, «Апострофу» рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Во-первых, прямой контакт с регулярными частями вооруженных сил Российской Федерации у нас происходит с первого дня войны, с начала аннексии Крыма. После этого он не завершался. На оккупированной территории находятся регулярные части вооруженных сил Российской Федерации: первый и второй корпус, входящие в состав 8-й армии в Новочеркасске.

Во-вторых, кто такой Козак чтобы комментировать происходящее на территории Украины? Я этого не понимаю. Есть территориальная целостность Украины, пусть посмотрит на карту, где находится Россия, и я думаю, что тогда он определится с тем, что комментировать.

Всю эту ситуацию, которая происходит, я могу объяснить истерикой у Путина, с которым отказывается разговаривать Байден. Как бы это парадоксально ни звучало, но действительно, с военной точки зрения – Вооруженные силы Российской Федерации давно готовы к широкомасштабному наступлению. Они построили три наступательные армии вокруг Украины еще в 2017-2018 годах: 1-ю танковую, 20-ю и 8-ю армии, которая как раз и является оккупационным контингентом территории Украины, то есть это регулярная армия, а не какая-то партизанская. Поэтому с военной точки зрения, Россия – готова.

С точки зрения военно-политической – я не вижу ни одной причины для России сейчас наращивать агрессию против Украины. Не вижу мотивов получить тысячи гробов для россиян накануне выборов в Государственную Думу (пройдут осенью этого года, - ред.), получить новые санкции и новую изоляцию. В этом нет абсолютно никакого смысла.

Поэтому я считаю, что войска РФ хотя и осуществляют реальные передвижения, но информационно-психологическая операция, которую проводят россияне, нагнетая эту обстановку, на которую украинцы очень радушно «покупаются» – это милитаристский угар.

Речь, во-первых, идет о попытке мобилизовать пропутинский электорат перед выборами в Госдуму, а во-вторых – действительно привлечь к себе внимание тем, что ты размахиваешь пистолетом, чтобы с тобой снова начали разговаривать большие страны.

Впрочем, Байден отреагировал по-своему, я думаю, очень эффективно – он позвонил не Путину, а Зеленскому, продемонстрировав свое отношение к Путину, как к вообще неадекватному человеку, с которым не о чем тут говорить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».