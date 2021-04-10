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Учителя про обязательное среднее образование: Что будет с учениками, которые не хотят учиться 11 лет?

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  • 10.04.2021, 17:50
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Учителя про обязательное среднее образование: Что будет с учениками, которые не хотят учиться 11 лет?
фото: tut.by

Учителя обратили внимание на ряд спорных моментов в обновленном Кодексе об образовании.

«Депутаты» «палатки» утвердили в первом чтении обновленный Кодекс об образовании. Вероятно, новое законодательство вступит в силу до 2022 года. И если у «депутатов» особых вопросов к этому документу не возникает, то в разговоре с «Белсатом» учителя говорят о ряде спорных моментов.

Текст обновленного Кодекса об образовании опубликовали на сайте pravo.by. Предыдущий кодекс приняли в 2011 году. Обновленный документ вступит в силу, вероятно, до 2022 года.

Школьный преподаватель Анна Северинец считает, что на самом деле острой необходимости в появлении этого документа сейчас нет.

«Я думаю, что сначала нужно решать системные вопросы. И не только в образовании, но в обществе, в системе ценностей, а уже после этого готовить основательные документы, определяющие систему образования. Да, в новом кодексе вводят дистанционное обучение, практически станет действительно проще, но это вторичные вопросы. В законе ряд спорных моментов, в целом это не гармонично, я считаю», – говорит Анна Северинец.

Этой же мысли придерживается и учитель Евгений Ливянт.

«Я, например, не понимаю логики Министерства образования. Чтобы что-то создавать, нужно ответить на вопросы: зачем, ради чего, каковы цели? Но даже на эти вопросы мы ответа не видим. Записываются какие-то общие предложения, которые отчасти напоминают лозунги, предложения, которые написаны на языке чиновников, и понять его невозможно. Мы сейчас разговариваем о проблемах системы образования, а хороший учитель – это тот учитель, который может доступно объяснить тот или иной материал. Поэтому логично, что система образования должна разговаривать на доступном языке.

Система образования говорит на непонятном языке, и мало того, не объясняет, о чем идет речь. Вот почему журналисты звонят мне? Ведь Министерство образования не отвечает на вопросы. Чиновники не объясняют, что они создают, и не хотят отвечать на запросы. Мол, сами разбирайтесь», – рассказал Евгений Ливянт, учитель математики, репетитор.

Учителя обращают внимание, что, согласно новому кодексу, среднее образование станет обязательным. И такая норма вызывает ряд вопросов.

«Эта история о том, что среднее образование станет обязательным, для меня очень странная. Я не совсем понимаю смысла этого, скажем так, лозунга. Есть же люди, которые не хотят получать среднего образования. И это совсем не значит, что это плохие люди. Просто им это не нужно. Большое количество людей получает среднее образование, я бы сказал, фиктивно. Их знания никак не соответствуют тем оценкам, которые им ставят. И в принципе, предоставление аттестатов о среднем образовании – это формальность. Мы просто понимаем, что так устроена жизнь, если человек не получил этого аттестата, значит, он во взрослой жизни даже существовать не может.

Я не совсем понимаю необходимости всего этого и выступаю за то, что если человек желает получить хорошее образование, то должна быть такая возможность и государство должно способствовать этому.

А что будет, если человек откажется? Скажет, что не хочет учиться 11 классов? Это значит, что его нужно вывести во двор школы и расстрелять или посадить в трюму, а может, выписать ему штраф? Это для меня просто популистский и очень странный тезис, который не имеет никаких отношений с реальностью. Он демонстрирует, что люди, произносящие этот тезис или лозунг, очень далеки от реальной жизни, они где-то в своем параллельном мире. Может, я чего-то не понимаю, но на самом деле нет обоснования такой меры, и она выглядит как лозунг», – говорит Евгений Ливянт.

Несмотря на то, что у учителей возникает много вопросов, «депутаты» уже приняли кодекс в первом чтении.

«Мы часто ищем какой-то смысл там, где его попросту нет. На самом деле сделан некачественный продукт. Новый проект Кодекса об образовании, как и старый, – это некачественные продукты. Плохо сделана работа. Не ясно, зачем сделали этот кодекс, с какой целью его сейчас обсуждают и должны принять, какие проблемы он решает. Почему, например, существующий кодекс не устраивает и зачем нужен новый. Возникает много вопросов, на которые нет ответов.

В документах, связанных с системой образования, должны быть четко прописаны обязанности и ответственность для всех участников образовательного процесса. Раньше было меньше законодательных актов, и система регулировалась какими-то традициями, какими-то нормами, но сейчас жизнь такова, что все требует четкого юридического сопровождения. Например, если человек что-то приобретает в магазине, типа техники, то в инструкции в деталях описаны все мелочи использования вещи.

Что касается описания, как должен проходить образовательный процесс в школах, то вообще нет никаких регламентных документов. Есть общие вещи, которые непонятны. Нет юридической базы. И это надо делать, именно ради этого надо создавать кодекс. Беда же в том, что в документе нет таких моментов. Но есть вещи, которые не имеют смысла. Например, что означает, что родителям нельзя вмешиваться в образовательный процесс? Это просто предложение», – считает Евгений Ливянт.

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