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Грузия возвращает посла в Киев

  • 11.04.2021, 9:18
Грузия возвращает посла в Киев

Дипломат был отозван год назад из-за назначения Саакашвили.

Грузия возвращает своего посла в Киев спустя год после того, как он был отозван. Об этом сообщил телеканалу «Рустави 2» глава МИД Грузии Давид Залкалиани, передает zn.ua.

"Подтверждаем, что в ближайшем времени будет принято решение о возвращении посла Грузии в Украину. Он был отозван в столицу для консультаций", - гласит сообщение.

В грузинском министерстве подчеркнули, что ситуация вокруг Украины, так же как и повестка отношений двух стран, те общие вызовы, которые стоят перед Грузией и Украиной, ситуация с безопасностью в регионе в целом требуют "нахождения на месте главы грузинской миссии".

Отмечается, что на данном этапе вопрос замены главы дипломатической миссии в Украине не обсуждается, в Киев вернется действующий посол Теймураз Шарашенидзе.

Напомним, Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций в мае 2020 года вскоре после того, как экс-президента этой страны Михаила Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

При этом в правительстве Грузии заявили, что Тбилиси не будет разрывать дипломатические отношения с Киевом из-за назначения Саакашвили.

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