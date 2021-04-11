Виктор Бабарико: Я хочу жить в стране, где торжествует закон 3 11.04.2021, 17:24

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Telegram-канал политзаключенного призывает прийти на заседание суда, чтобы поддержать его.

Telegram-канал оппозиционного политика Виктора Бабарико призвал прийти на суд и поддержать политзаключенного.

«Друзья, следующее заседание — завтра в 10 утра, приходите к 9:30 или после обеда в 13:30 поддержать Виктора Дмитриевича!» — пишет Telegram-канал.

В Штабе Виктора Бабарико собрали яркие цитаты из его речи в суде:

— Я никогда не собирался скрываться и ничего не делал для этого, не препятствовал никакому следствию. Я надеюсь, что у людей более хорошая память и вы помните, какой был информационный фон в то время, когда должностные лица, государственные СМИ безапелляционно заявляли о виновности меня, сотрудников банка, тогда, когда еще даже не то что там следственных действий, суда не было…

— На протяжении всех 20 лет при такой системе контроля — как со стороны акционеров, так и внешних структур — в «Белгазпромбанке» не нашли ни одного нарушения, которые могли бы даже иметь намек на уголовное преследование и уж тем более на коррупционную составляющую или еще на какую-то составляющую.

— Выдвигая обвинение, следственные органы, с моей точки зрения, ставят под сомнение профессионализм и целостность всей системы контроля, существующей в банковской системе Республики Беларусь, и профессионализм акционеров систем контроля.

— Я верю в то, что абсолютно беспристрастное нормальное разбирательство этого дела, исходя даже из того, что о нем говорят, будет разделено не только большей частью граждан нашей страны, но и вовне.

— <…> Я знаю одно. Мотив 12 мая у меня был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон. На этом все.

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