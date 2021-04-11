Глава Баварии заявил о готовности баллотироваться на пост канцлера Германии 11.04.2021, 20:48

Маркус Зедер

Выборы в парламент страны пройдут 26 сентября 2021 года.

Премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил о готовности стать единым кандидатом в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС (Христианско-демократический союз)/ХСС, пишет «Новая газета» со ссылкой на немецкие СМИ.

«Если ХДС готов меня поддержать, то и я буду готов. Если ХДС этого не хочет, сохранится доброе сотрудничество без неприязни», — цитирует телеканал Зедера.

Премьер Баварии сообщил, что он обсуждал выдвижение от консервативного блока с лидером ХДС/ХСС Армином Лашетом. По его словам они оба выразили готовность баллотироваться, однако разговор не был окончательным.

«У нас с Маркусом Зедером был длинный диалог сегодня. Мы заявили о своей готовности баллотироваться на пост канцлера», — заявил Лашет, отметив, что уже скоро они определяться с кандидатом.

Ранее о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера объявил представитель Социал-демократической партии (СДПГ), вице-канцлер Олаф Шольц.

Выборы в парламент страны пройдут 26 сентября 2021 года. Канцлер Ангела Меркель не будет переизбираться на новый срок после 15 лет во главе правительства. Ранее она также отказалась от должности главы правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС). В январе 2021 года главой ХДС стал Лашет.

При этом аналитики утверждали, что в этот раз за должность канцлера поборются не только кандидаты от ХДС или СДПГ, но и глава сестринского для ХДС Христианско-социального союза в Баварии Маркус Зедер (80% сторонников блока ХДС/ХСС хотят видеть его канцлером), а также нынешний глава минздрава Йенс Шпан.

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