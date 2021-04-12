Белорусов обяжут регистрировать валютные договоры 1 12.04.2021, 12:26

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иллюстрационное фото: tut.by

Кого коснется?

В Беларуси с 9 июля введут обязательную регистрацию некоторых валютных договоров. Это требование коснется в том числе сделок по покупке недвижимости, ценным бумагам, экспортных и импортных контрактов. За нерегистрацию грозит штраф, пишет tut.by.

Но сразу уточним, что это требование коснется не всех валютных договоров, а тех, которые будут заключены с нерезидентами (читай — физлицами-иностранцами, зарубежными компаниями, организациями) и превысят установленный потолок. К примеру, если продать квартиру россиянину или литовцу и сумма сделки превысит введенный лимит, то придется зарегистрировать договор, а если недвижимость у вас приобретет резидент нашей страны — то не нужно отчитываться в Нацбанке о сделке.

Про какие изменения вообще речь

C 9 июля заработает новая редакция закона о валютном регулировании и контроле. Среди прочего Нацбанк разрешит открывать счета в иностранных банках, покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с ним.

При этом с 9 июля введут новое требование — некоторые валютные договоры нужно будет регистрировать.

Какие условия для регистрации валютного договора

Первое важное условие для регистрации валютного договора — он должен быть заключен резидентом с нерезидентом (физлицом-иностранцем или зарубежным юрлицом (компанией, организацией), ИП).

Второе условие — регистрировать валютный договор нужно будет, если сумма по договору превышает 2000 базовых величин для физлиц — сейчас это 58 тысяч рублей, а для юрлиц и ИП — 4000 базовых (116 тысяч рублей). Регистрировать договоры надо также в тех случаях, когда сумма в договоре не определена.

По каким операциям нужно регистрировать договоры, если они подпадают под эти два условия

Валютный договор подлежит регистрации, к примеру, при продаже квартиры или дома, который находится на территории Беларуси, нерезиденту. То есть если у вас захочет купить недвижимость россиянин или литовец и сумма сделки превысит установленный потолок, то нужно будет зарегистрировать договор.

Если белорус купит в России, Литве или другом государстве у нерезидента нашей страны недвижимость и сумма сделки превысит потолок по сумме, то также придется зарегистрировать договор.

Список договоров, которые надо регистрировать, солидный. Среди прочего это предоставление резидентом денег нерезиденту на безвозмездной основе или дарение. Проще говоря, если белорус подарит иностранцу или безвозмездно передаст иностранцу больше 2000 базовых величин (если речь про физлицо), то это нужно зарегистрировать.

Если белорус захочет вложиться в уставный фонд компании-нерезидента, то надо будет тоже отчитаться перед Нацбанком.

Как зарегистрировать договор и в какие сроки

Договор нужно зарегистрировать до того, как резидент совершит какие-либо действия по его исполнению либо не позже 7 рабочих дней с даты, которая идет за днем поступления денег на счет резидента, в том числе в иностранном банке.

Зарегистрировать нужно будет на специальном веб-портале Нацбанка. Там есть отдельные входы в системы для физлиц, юрлиц и ИП. Уточним, что речь про то, чтобы резиденты оставляли информацию на портале.

К слову, на портал нужно будет подать информацию также про валютные договоры, заключенные резидентами до 9 июля 2021 года, если обязательства по ним будут не исполнены к этому времени.

На портале уже можно посмотреть инструкцию резидента по подаче информации. К примеру, для юрлиц среди прочего нужно будет указывать при регистрации сроки договора, в какой валюте, обслуживающий банк, порядок расчета, прикрепить сам договор и прочее.

В этой ситуации банки активно размещают на своих сайтах информацию о предстоящих изменениях. Как рассказали в одном из коммерческих банков, они введут услугу по заполнению информации на портале от физлица, юрлица или ИП. Как планируется, за нее будут взимать фиксированную оплату.

Как могут наказать, если не зарегистрировать договор

Обновленной в марте редакцией КоАП ввели административные правонарушения, которые касаются валютных договоров, и ответственность за их совершение. Среди них — нерегистрация валютного договора.

За невыполнение обязанности по регистрации валютного договора, если это требуется по закону, физлица могут получить штраф до 5 базовых величин (до 145 рублей), а юрлица и ИП — до 10 базовых (до 290 рублей).

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