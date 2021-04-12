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Адвокат Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой выставил на аукцион картину «Страж закона»

  • 12.04.2021, 14:13
  • 1,582
Адвокат Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой выставил на аукцион картину «Страж закона»

Ставки можно делать до 13 апреля.

Адвокат Сергей Зикрацкий, который защищал журналисток «Белсата» Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву, продает картину «Страж закона» белорусской художницы Ольги Якубовской — чтобы рассчитаться с уволенными работниками. Об этом Сергей сообщил в своем Facebook-аккаунте.

«По закону мои сотрудники имели право на компенсацию в размере двухмесячного оклада в связи с увольнением из-за прекращения моей деятельности. Для меня это совсем немаленькие деньги. У меня не было возможности одномоментно заплатить двухмесячную зарплату 3 уволенным сотрудникам. Сотрудники пошли на встречу – и написали заявления об увольнении по соглашению сторон.

С одной стороны, по закону я могу уже не платить компенсацию сотрудникам. С другой стороны, кроме норм права есть еще и нормы морали, а также хорошие отношения с уже бывшими сотрудниками. Я пообещал сотрудникам, что они получат компенсацию, как только у меня появится такая возможность.

Часть денег на компенсацию сотрудникам у меня уже есть. Но далеко не вся.

Именно поэтому я и решил выставить картину на аукцион. Все полученные от продажи картины деньги отправятся моим бывшим сотрудникам, которые до последнего работали со мной и помогали защищать граждан», – заявил Сергей.

Аукцион происходит на Facebook странице автора и закроется 13 апреля в 23 часа.

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