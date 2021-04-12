Во вторник в Беларуси будет до 19 градусов тепла

Во вторник в Беларуси будет до 19 градусов тепла1
- 12.04.2021, 20:17
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Местами ожидаются кратковременные дожди.
Во вторник, 13 апреля, в Беларуси местами ожидаются кратковременные дожди — ночью по востоку страны, утром и днем — по западу. В Минске без существенных осадков.
В ночные часы температура воздуха составит от +3 до +9 градусов (местами — около 0, в Минске — от +5 до +7), в дневные часы — от +13 до +19 (на западе страны — 6-12 тепла, в столице — от +16 до +18).
На этой неделе в Беларуси ожидается небольшое похолодание. В среду на западе страны возможен даже мокрый снег.