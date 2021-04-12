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Во вторник в Беларуси будет до 19 градусов тепла

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  • 12.04.2021, 20:17
  • 1,068
Во вторник в Беларуси будет до 19 градусов тепла
иллюстрационное Фото

Местами ожидаются кратковременные дожди.

Во вторник, 13 апреля, в Беларуси местами ожидаются кратковременные дожди — ночью по востоку страны, утром и днем — по западу. В Минске без существенных осадков.

В ночные часы температура воздуха составит от +3 до +9 градусов (местами — около 0, в Минске — от +5 до +7), в дневные часы — от +13 до +19 (на западе страны — 6-12 тепла, в столице — от +16 до +18).

На этой неделе в Беларуси ожидается небольшое похолодание. В среду на западе страны возможен даже мокрый снег.

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