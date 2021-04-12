Космос становится ближе 2 Вадим Штепа

12.04.2021, 21:18

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Для всех, кроме родины первого космонавта.

За 60 лет со дня первого полета человека в космос на Земле изменилась целая историческая эпоха, а вместе с ней и сознание человечества. Но парадокс в том, что родина первого космонавта больше не стремится в будущее, а мечтает вернуться в прошлое…

Философски говоря, за эти десятилетия человечество "приземлилось" и стало уделять гораздо больше внимания развитию собственной планеты, чем мечтам о "покорении Вселенной". И это было справедливым вразумлением – по существу, СССР рухнул от вопиюще абсурдного контраста: в 1960-е годы по радио крутили бодрую песенку о "пыльных тропинках далеких планет", а в это время колхозники не могли выехать в соседний город из-за отсутствия паспортов.

Конечно, звезды продолжают манить землян, но теперь мы оцениваем освоение космоса более прагматично, с точки зрения реального эффекта для нашей жизни. "Гонка престижа великих держав" полувековой давности нас уже не устраивает. Поэтому в космических исследованиях сегодня начинают доминировать частные акционерные компании, вроде SpaceX Илона Маска, и расширяются международные проекты, вроде Европейского космического агентства, в которые охотно включаются даже самые малые страны.

Космос так и не стал продолжением земной "геополитики", он словно бы отверг ее из-за своей безграничной природы. Вместо этого там стал реализовываться синтез глобальных и локальных интересов, которые на Земле до сих пор еще часто конфликтуют.

Например, Эстония активно вовлечена в эту международную стратегию, разрабатывая в ней свои технологические элементы. Сегодня эстонские компании поставляют антенны для наземных станций космической связи и участвуют в европейском проекте Mars Express. Согласно Космической программе Эстонии на 2020-2027 гг., предприятия страны занимаются созданием программного обеспечения для спутников, оптических устройств, систем дистанционного управления и т.д.

Первый эстонский спутник, разработанный специалистами Тартуского университета, стартовал в 2013 году с космодрома во Французской Гвиане. Затем, в 2019 и 2020 гг. были запущены еще два спутника, Koit и Hämarik, созданные в ТалТехе. Эта спутниковая программа позволила кардинально улучшить наблюдения за погодными условиями, состоянием эстонских лесов и морских вод.

Словом, "успех развития космической отрасли сегодня немыслим без всесторонней международной кооперации", – отмечает российский историк Ярослав Бутаков. Но он же печально констатирует, что его собственная страна в этом современном международном сотрудничестве практически не участвует. Потому что нынешняя Россия все еще претендует на статус империи – с ее неизбежным противопоставлением себя другим странам. Поэтому ее космическая программа зашла в тупик. Имперский реваншизм, не подкрепленный ни современной научно-технологической базой, ни уровнем менталитета, соответствующим глобально-локальным вызовам цивилизации XXI века, является основным тормозом российской космической отрасли. Страна, пославшая на орбиту первый спутник и первого человека, на глазах уходит в разряд третьестепенных космических держав.

Действительно, вошедшие в России в привычку церковные "освящения" запускаемых ракет и увешанный иконами российский сегмент МКС выглядят каким-то нелепым вторжением архаики, которое наверняка удивило бы первых космонавтов. Впрочем, "космонавтами" сегодня принято называть росгвардейцев в их устрашающих скафандрах. А когда первая космическая путешественница агитирует за несменяемость земного царя-батюшки – это уже абсолютный гротеск, в духе романов Владимира Сорокина.

Показательно, что российская власть очень опасается глобальных проектов спутникового интернета, вроде американского Starlink и европейского OneWeb. Потому что если свободный выход в сеть будет доступен в любой точке планеты, то рухнут все цензурные блокировки Роскомнадзора, который "запретил" для жителей РФ уже сотни информационных ресурсов. Думаю, что если бы Гагарин дожил до наших времен, он вряд ли одобрил бы эту изоляцию страны от мира.

Кстати, весьма символично, что о глобальном музыкально-художественном празднике Yuri’s Night, который ежегодно проводится накануне Дня космонавтики в десятках стран, в России почти не знают. А вдруг это какие-то "иностранные агенты"? Или даже инопланетные?..

Вадим Штепа, region.expert

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