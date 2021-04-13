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Цугцванг

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  • 13.04.2021, 8:22
  • 5,234
Цугцванг
фото: onliner

Политическое айкидо продолжает работать.

«Прорыв» внешнеполитической блокады дед начнет с Баку. Это первый визит агрофюрера за 8 месяцев после проигранных выборов, если не считать два безуспешных вояжа в Сочи. Ну, и не забудем унизительные приемы послов и делегаций российских губернаторов с сомнительным прошлым, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Посмотрим, чем закончится двухдневный вояж. Делегация без излишеств. О темах для разговоров мы писали раньше. Главные – Пекин и деньги, все остальное, о чем пишет Массандра в своем телеграмчике, для отвода глаз.

Значит, не все так радужно, с точки зрения перспектив. Попытка доказать свою легитимность получше, чем с жировками, но тоже так себе. Может, на примере отношений Баку - Анкара, деду объяснят, что союзничество - это не пустые слова.

Впрочем, с Баку на протяжении всех предыдущих лет было больше бизнеса, чем слов. Как-то Алиев-младший спас деда, когда были напряги с деньгами в Минске и очередная напряженность с Москвой - одолжил ненадолго 200 млн долларов. С тех пор ситуация существенно изменилась. Как политическая (Анкара и Баку альянсом вошли в большую региональную политику), так и экономическая (доходы в Баку уже не те, что раньше). Можно ли войти в одну реку дважды? Вряд ли. Остается гадать: зачем дед Баку в качестве гостя? И что скажет на антироссийский визит Москва?

Ну а в Беларуси самый лучший способ доказать легитимность – это репрессии. Запрет на трансляцию «Евроньюс» в Беларуси - первый серьезный ход в подавлении зарубежных медиа. Про готовящуюся атаку на независимые СМИ мы писали ранее.

С одной стороны, это мелкая месть Европейскому вещательному союзу за ситуацию с «Евровидением» (ЕВС в начале 90-х основывал канал). С другой, это констатация факта, что информационное поле проиграно с треском (мы уже не раз говорили, что это одна из главных причин протестов в 2020 году). Мы намеренно не говорим об информационной войне, так как боевые действия ведутся только с одной стороны. Хунта бьет по площадям и уничтожает своих же сторонников.

Но такое откровенное насилие над СМИ, которое финансирует ЕС, - очередная эскалация. В очередной раз повторим, что им не нужно мешать, они сами все сделают. Особенно сейчас, в ситуации цугцванга. А наш путь - политическое айкидо.

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