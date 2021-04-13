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Диетологи рассказали о семи продуктах, которые должны быть на кухне здорового человека

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  • 13.04.2021, 16:16
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Диетологи рассказали о семи продуктах, которые должны быть на кухне здорового человека

В них много полезных элементов, необходимых нашему организму.

Нет, это не значит, что нужно срочно бежать к холодильнику и "вычищать" его от "вредного". Просто нужно ознакомиться со списком продуктов, которые важны для здоровья. Например, яйца, орехи, морковь, авокадо и другие. Яйца – отличный источник омега-3, морковь – это много клетчатки, еще ей можно успокаивать тягу к сладкому, если вы боретесь с этой зависимостью, орехи – источник полезных жиров. Диетолог Алена Гаврилюк назвала для сайта "Сегодня" 7 продуктов, которые важны для нашего организма, и объяснила, почему именно они.

1. Семена и семечки разных растений. Содержат полезные жиры

Это могут быть семена льна, кунжут, чиа, тыквенные и подсолнечные семечки. К примеру, кунжут богат кальцием. Это важно для тех, кто исключил или сократил количество молочных продуктов. В семенах конопли много клетчатки и омега-3. Для большего их эффекта семена лучше измельчать.

Куда добавлять семечки и семена:

в салаты и смузи

в выпечку

в кашу

2. Оливковое масло холодного отжима. Содержит насыщенные жирные кислоты

На оливковом масле лучше не жарить и не запекать, а употреблять только в сыром виде. Дело в том, что у Extra Vergin – температура стойкости 160 градусов, это мало для готовки на нем.

Куда добавлять оливковое масло:

в салаты

в песто

к запеченным овощам

в суп перед подачей

3. Орехи. Источник белка и жиров

Важно помнить, что орехи содержат фитиновую кислоту, которая позволяет им дозревать, защищая от хищников. Однако попадая в человеческий организм, фитиновая кислота затрудняет их переваривание. Процесс замачивания позволяет избавиться от кислоты, следовательно, улучшить усвояемость орехов, а так же всасывание витаминов и других питательных веществ.

Если вы замочите орехи в горячей воде, кожица с них будет сниматься легче. Добавление соли позволит нейтрализовать ферменты. Вдобавок вода устранит пыль и дубильные вещества.

Куда добавлять орехи:

в каши и мюсли

использовать в качестве перекуса

в хлеб и выпечку после измельчения

посыпать ими салаты

добавлять в полезные соусы для макарон

4. Морковь. Содержит клетчатку и витамины

Это мультифункциональный овощ. И недорогой. Многие успокаивают этим корнеплодом тягу к сладкому.

Куда добавлять морковь:

в котлеты и фрикадельки, натерев ее на терке

в салаты и супы

в полезную выпечку

использовать для перекусов

5. Яйца. Источник омега-3 и витаминов

Еще в яйцах содержатся витамины группы В, А, Д, йод, селена и незаменимые аминокислоты. Если любите вареные яйца, то желательно оставлять сыроватым желток.

Что делать с яйцами:

жарить

варить

добавлять в выпечку и блины

готовить полезные запеканки с овощами

6. Авокадо. Содержит растительные полезные жиры

О том, что это суперфуд, известно всем. Помимо полезных растительных жиров, в авокадо содержатся калий и клетчатка.

Как использовать авокадо:

добавлять в салаты

добавлять в смузи. Жиры в смузи позволят не сбивать сахар в крови и обеспечивают сытость

есть с полезным хлебом. Вкусно немного посолить авокадо и капнуть на него оливковое масло

7. Песто. Содержит важные витамины и микроэлементы

Готовьте его по классическому рецепту. Так вы получите витамины В12, Е, С, В9, А, а также магний, кальций, фосфор, натрий. Домашний песто не будет содержать опасных пищевых добавок.

Куда добавлять песто:

в овощные салаты

намазывать на хлебцы

как соус для макарон

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