Диетологи рассказали о семи продуктах, которые должны быть на кухне здорового человека

Диетологи рассказали о семи продуктах, которые должны быть на кухне здорового человека4
- 13.04.2021, 16:16
- 5,100
В них много полезных элементов, необходимых нашему организму.
Нет, это не значит, что нужно срочно бежать к холодильнику и "вычищать" его от "вредного". Просто нужно ознакомиться со списком продуктов, которые важны для здоровья. Например, яйца, орехи, морковь, авокадо и другие. Яйца – отличный источник омега-3, морковь – это много клетчатки, еще ей можно успокаивать тягу к сладкому, если вы боретесь с этой зависимостью, орехи – источник полезных жиров. Диетолог Алена Гаврилюк назвала для сайта "Сегодня" 7 продуктов, которые важны для нашего организма, и объяснила, почему именно они.
1. Семена и семечки разных растений. Содержат полезные жиры
Это могут быть семена льна, кунжут, чиа, тыквенные и подсолнечные семечки. К примеру, кунжут богат кальцием. Это важно для тех, кто исключил или сократил количество молочных продуктов. В семенах конопли много клетчатки и омега-3. Для большего их эффекта семена лучше измельчать.
Куда добавлять семечки и семена:
в салаты и смузи
в выпечку
в кашу
2. Оливковое масло холодного отжима. Содержит насыщенные жирные кислоты
На оливковом масле лучше не жарить и не запекать, а употреблять только в сыром виде. Дело в том, что у Extra Vergin – температура стойкости 160 градусов, это мало для готовки на нем.
Куда добавлять оливковое масло:
в салаты
в песто
к запеченным овощам
в суп перед подачей
3. Орехи. Источник белка и жиров
Важно помнить, что орехи содержат фитиновую кислоту, которая позволяет им дозревать, защищая от хищников. Однако попадая в человеческий организм, фитиновая кислота затрудняет их переваривание. Процесс замачивания позволяет избавиться от кислоты, следовательно, улучшить усвояемость орехов, а так же всасывание витаминов и других питательных веществ.
Если вы замочите орехи в горячей воде, кожица с них будет сниматься легче. Добавление соли позволит нейтрализовать ферменты. Вдобавок вода устранит пыль и дубильные вещества.
Куда добавлять орехи:
в каши и мюсли
использовать в качестве перекуса
в хлеб и выпечку после измельчения
посыпать ими салаты
добавлять в полезные соусы для макарон
4. Морковь. Содержит клетчатку и витамины
Это мультифункциональный овощ. И недорогой. Многие успокаивают этим корнеплодом тягу к сладкому.
Куда добавлять морковь:
в котлеты и фрикадельки, натерев ее на терке
в салаты и супы
в полезную выпечку
использовать для перекусов
5. Яйца. Источник омега-3 и витаминов
Еще в яйцах содержатся витамины группы В, А, Д, йод, селена и незаменимые аминокислоты. Если любите вареные яйца, то желательно оставлять сыроватым желток.
Что делать с яйцами:
жарить
варить
добавлять в выпечку и блины
готовить полезные запеканки с овощами
6. Авокадо. Содержит растительные полезные жиры
О том, что это суперфуд, известно всем. Помимо полезных растительных жиров, в авокадо содержатся калий и клетчатка.
Как использовать авокадо:
добавлять в салаты
добавлять в смузи. Жиры в смузи позволят не сбивать сахар в крови и обеспечивают сытость
есть с полезным хлебом. Вкусно немного посолить авокадо и капнуть на него оливковое масло
7. Песто. Содержит важные витамины и микроэлементы
Готовьте его по классическому рецепту. Так вы получите витамины В12, Е, С, В9, А, а также магний, кальций, фосфор, натрий. Домашний песто не будет содержать опасных пищевых добавок.
Куда добавлять песто:
в овощные салаты
намазывать на хлебцы
как соус для макарон