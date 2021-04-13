Клиенты «Белинвестбанка» сообщают о проблемах с карточками 2 13.04.2021, 18:47

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Их не принимают в магазине, нельзя снять наличку и сделать перевод.

Клиенты Белинвестбанка столкнулись с проблемами при оплате товаров и услуг банковскими карточками этого банка. Трудности также возникают при снятии наличных в банкоматах, а также с денежными переводами.

«В Витебске к оплате не принимаются банковские карточки Белинвестбанка, запрет на операции по карте — пишет устройство, — сообщил читатель tut.by. — В колл-центре попросили не проводить никакие платежи ни в магазинах, ни в банкоматах и даже не пробовать систему „Оплати“. Снять наличные можно только в банке. Правда, без комиссии».

«Работаю в торговой сети, сейчас при расчете по терминалу Белинвестбанка с карты клиента снимают деньги, но оплата не проходит», — рассказал еще один клиент банка.

«В кол-центре банка просят даже не снимать наличные в банкоматах, объясняя это тем, что может пройти списание средств, а наличные банкомат не выдаст», — говорит третий читатель.

При этом у некоторых клиентов все-таки списались ошибочно средства. «Банкоматы не работают, у меня списались с карточки деньги. В банке разводят руками — технические проблемы, говорят писать заявление. Когда вернут — не знают. А это были последние деньги», — сообщил клиент банка.

В банке сообщают, что «наблюдаются частичные перебои с проведением операций по платежным карточкам в организациях торговли и сервиса, банкоматах, а также при осуществлении денежных переводов».

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