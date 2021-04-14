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Политолог: Осталось совсем немного до полного разгрома и капитуляции Лукашенко

  • 14.04.2021, 9:04
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Политолог: Осталось совсем немного до полного разгрома и капитуляции Лукашенко
фото: reuters

В Минске после победы обязательно появится музей диктатуры.

Об этом в своем телеграм-канале написал известный белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

— Мы свидетели исторического времени - крушения фашистского режима. Пройдена большая часть пути. Осталось совсем немного до полного разгрома и капитуляции диктатора Лукашенко.

По событиям в Беларуси последних месяцев снимут десятки документальных и художественных фильмов, напишут книги. В Минске обязательно появится музей диктатуры. Возможно это будет здание дворца независимости.

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