Почему Россия не способна запустить малые спутники Аист-2Т 6 Александр Коваленко, sprotyv.info

14.04.2021, 14:14

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Новое фиаско «великой космической державы».

Буквально позавчера российская пропаганда масштабно праздновала то, чего у нее по факту уже давно нет – День космонавтики. Вспоминали Юрия Гагарина, былые достижения СССР и скромно умалчивали то, что современная история российской космонавтики это не более чем эксплуатация достижений прошлого. За исключением, конечно же, привнесенных в эту историю обильных провалов и фиаско.

И, пока одни массово радовались полету первого человека в космос, другие, в очередной раз, пытались состыковать нестыкуемое. Так, выяснилось, что российские спутники типа Аист-2Т, предназначенные для стереосъемки Земли (дистанционное зондирование), которые намеревались отправить в космос уже в 2022 году, никуда в намеченные сроки не полетят.

Так, в открытые источники просочилось письмо, адресованное генеральному директору, главному конструктору ООО НПП «Антарес» Юрию Пылеву, содержащие в себе просьбу о сдвигах вправо сроков сдачи малых спутников Аист-2Т в связи со срывом сроков создания комплекса исполнительных и чувствительных элементов спутника.

Иными словами, с учетом тех требований, которые предъявляются к спутникам Аист-2Т, их выполнение в обещанный срок не будет реализовано.

Самое смешное, что информация о невозможности «великой космической державы» запустить малый спутник в срок, появилась практически одновременно с празднованием Дня космонавтики. Но, такая мелочь, как очередное фиаско на поприще даже малых спутников, не смогла перекрыть гордость ликующей страны за событие более чем полувековой давности.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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