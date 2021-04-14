Почему Россия не способна запустить малые спутники Аист-2Т

Почему Россия не способна запустить малые спутники Аист-2Т6
- Александр Коваленко, sprotyv.info
- 14.04.2021, 14:14
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Новое фиаско «великой космической державы».
Буквально позавчера российская пропаганда масштабно праздновала то, чего у нее по факту уже давно нет – День космонавтики. Вспоминали Юрия Гагарина, былые достижения СССР и скромно умалчивали то, что современная история российской космонавтики это не более чем эксплуатация достижений прошлого. За исключением, конечно же, привнесенных в эту историю обильных провалов и фиаско.
И, пока одни массово радовались полету первого человека в космос, другие, в очередной раз, пытались состыковать нестыкуемое. Так, выяснилось, что российские спутники типа Аист-2Т, предназначенные для стереосъемки Земли (дистанционное зондирование), которые намеревались отправить в космос уже в 2022 году, никуда в намеченные сроки не полетят.
Так, в открытые источники просочилось письмо, адресованное генеральному директору, главному конструктору ООО НПП «Антарес» Юрию Пылеву, содержащие в себе просьбу о сдвигах вправо сроков сдачи малых спутников Аист-2Т в связи со срывом сроков создания комплекса исполнительных и чувствительных элементов спутника.
Иными словами, с учетом тех требований, которые предъявляются к спутникам Аист-2Т, их выполнение в обещанный срок не будет реализовано.
Самое смешное, что информация о невозможности «великой космической державы» запустить малый спутник в срок, появилась практически одновременно с празднованием Дня космонавтики. Но, такая мелочь, как очередное фиаско на поприще даже малых спутников, не смогла перекрыть гордость ликующей страны за событие более чем полувековой давности.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info