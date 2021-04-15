Словения разрешила въезд без карантина привитым «Спутником V»1
- 15.04.2021, 12:48
Доказательства прививки надо предоставить не менее, чем за 21 день до поездки.
Правительство Словении разрешило въезд в страну без обязательного карантина привитым Спутником V или Janssen.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сообщение правительства Словении.
«Для пересечения границы без обязательного карантина дома в дополнение к препаратам Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca добавляются вакцины Спутник V, а также Johnson & Johnson. В случае двух новых вакцин требуется доказательство прививки против COVID-19, не менее чем за 21 день до въезда в страну», — говорится в сообщении.
При наличии подтверждения вакцинации отрицательный тест на COVID-19 не требуется.
Также Словения расширила перечень категорий лиц, от которых не будут требовать соблюдения карантина и отрицательного ПЦР-теста при въезде в страну.
В частности, от этого требования освободили школьников старше 15 лет и тех, кто их сопровождают и осуществляют заботу в частных хозяйствах заботятся о инвалидов членов семьи.
Власти Словении с понедельника начала смягчать ограничения и отменили комендантский час, действовавшей с октября прошлого года. Кроме того, с 12 апреля начальные школы в стране перешли к очной формы обучения.