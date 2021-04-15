Ученые рассказали о разделении труда среди древних европейцев 1 15.04.2021, 17:26

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Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи из Йоркского университета проанализировали более 400 каменных орудий.

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что разделение труда по половому признаку появилось еще на заре неолитической эпохи и сыграло, по-видимому, решающую роль в становлении сельского хозяйства Европы.

Работа опубликована в журнале PLOS One (перевод – naked-science.ru). Предыдущие исследования показали, что разделение труда по половому признаку существовало в Европе, когда переход к сельскому хозяйству уже был осуществлен по всему континенту. Но оставалось много вопросов о том, как именно различные задачи стали ассоциироваться с мужчинами и женщинами.

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые из Йоркского университета (Великобритания) проанализировали более 400 каменных орудий, найденных в могильниках по всей Центральной Европе. Датировка предметов — порядка пяти тысяч лет. Исследователи изучили физические характеристики инструментов, например микроскопические следы износа. Так они смогли определить назначение предметов и то, каким образом их использовали. Затем они проанализировали их с учетом изотопных и остеологических данных в контексте могильников, в которых были найдены.

Выяснилось, что в могилы мужчин клали каменные орудия, которые до этого использовали для обработки дерева, убоя скота, охоты или военных действий. В могилах женщин обнаружили предметы, которые ранее применяли для обработки шкур либо кожи.

Исследователи отмечают, что роли у полов были разными, но вместе с тем равнозначными и взаимодополняемыми. Таким образом, ученые пришли к выводу, что разделение труда по гендерному признаку сыграло решающую роль в переходе к сельскому хозяйству. Интересно, что эти данные варьировались в зависимости от географии. Так, ученые обнаружили, что на востоке Европы женщины перемещались чаще, чем мужчины, а на западе континента — наоборот, чаще мигрировали мужчины.

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