Цене на нефть спрогнозировали падение до 10 долларов 4 15.04.2021, 18:13

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Когда это может произойти?

К 2050 году цена на нефть может упасть до 10 долларов за баррель, если миру удастся достичь целей Парижского соглашения и перейти на электроэнергию. Такой прогноз сделали аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie, которая занимается исследованиями в области энергетики. Об этом сообщает CNBC.

Аналитики подсчитали, что к середине века спрос на нефть может упасть на 70 процентов по сравнению с нынешним. Причем падать он начнет уже в 2023-м, а затем резко ускорится. Эксперты считают, что к 2030 году цена эталонной Brent опустится до 37-42 долларов за баррель, а через два десятилетия за бочку и вовсе будут давать 10 долларов.

Ранее в апреле российское Минэнерго предсказало пик мирового спроса на нефть. Его ждут не раньше 2030-2035 годов, однако все больше усиливаются риски его наступления в более ранний период и существенного сокращения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е годы. В ведомстве считают, что данные риски возрастают из-за последствий пандемии коронавируса, которая оказала негативное влияние на потребление нефти и нефтепродуктов.

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