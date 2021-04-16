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Уроки Рузвельта

  • Александр Генис, «Радио Свобода»
  • 16.04.2021, 15:21
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Уроки Рузвельта
Александр Генис

О грандиозном плане реконструкции США.

Грандиозный план реконструкции, предложенный Джо Байденом, обойдется Америке в умонепостигаемую сумму – около двух триллионов долларов. Другое дело, что об этом говорили давно. На моей памяти каждый президент, включая предыдущего, обещал заняться обновлением инфраструктуры. Но, когда речь зашла о конкретных проектах, выяснилось, что две конкурирующие партии не могут даже выяснить значение этого красивого и, казалось бы, всех устраивающего слова: "инфраструктура". Республиканцы толкуют его примерно так, как это делали в XIX веке: мосты и дороги. В Демократической партии норовят расширить значение термина, включив в него современные технологии, вроде скоростного интернета по всей стране, цепи заправочных станций для электрических автомобилей, экологически чистых источников энергии, и тысячи других проектов, которые должны и в XXI веке защитить статус Америки как экономической сверхдержавы. Статус, которому с каждым днем все сильней угрожает главный соперник США – Китай.

Помимо терминологических, а на самом деле вполне прагматических споров, есть ещё и принципиальные разногласия идеологического характера. Две партии придерживаются категорически противоположных взглядов на природу правительства как такового. Республиканцы в той или иной форме исповедуют доктрину Рональда Рейгана, считавшего правительство врагом, которого надо заморить голодом. Демократы видят в кабинете министров рычаг прогресса, а также равенства и справедливости (в разумных границах и умеренном, можно добавить, объеме).

Обе позиции имеют своих защитников среди налогоплательщиков, тех, на чьи деньги живет страна. Правда (и, увы, бесспорная правда) заключается в том, что государство часто бывает плохим хозяином. Мы, выходцы из социализма, знаем это лучше местных, но и они приходят в ужас каждый раз, когда сталкиваются с властью даже по мелочам, будь то налоговое управление или контора по выдаче автомобильных прав. Даже такое святое дело, как охрана среды, оказавшись в руках государства, приносит не столько плоды, сколько убытки. Когда администрация Барака Обамы занялась солнечными батареями, дело закончилось банкротством, как и благородное начинание по изготовлению электрических машин. Поэтому республиканцы предпочитают полагаться на "невидимую руку" рынка, который привел Америку к невиданному в истории процветанию.

Это, однако, тоже лишь часть правды. Правые, обвиняя Байдена в левых замашках, толкающих страну к социализму, забывают, что ничего нового в его реформах нет. Пол Кругман, который является не только обозревателем The New York Times, но и нобелевским лауреатом по экономике, напомнил Америке, что она стала собой не вопреки властям, а благодаря им. Такой важнейший транспортный путь, как канал Эри, был построен штатом Нью-Йорк и стоил – в нынешних деньгах – триллион долларов. Правительство участвовало в прокладке трансконтинентальных железных дорог. Теодор Рузвельт открыл Панамский канал. Франклин Делано Рузвельт электрифицировал сельскую Америку. Дуайт Эйзенхауэр создал общенациональную шоссейную сеть.

Другими словами, план Байдена вписывается в традицию и находит себе историческое оправдание. Не зря его сравнивают с "Новым курсом", который позволил тому же Рузвельту вытащить страну из Великой депрессии, роль которой, считают сторонники Байдена, играет чума этого поколения – пандемия ковида.

В этой параллели не хватает одного фактора. Реформы Рузвельта оставили неизгладимый след: они буквально украсили Америку. Я каждый день любуюсь наследием "Нового курса", когда еду на велосипеде по парковой дороге, построенной за счет Вашингтона, чтобы занять безработных. С той же целью власти нанимали художников, разрисовывавших общественные здания, писателей, писавших по заказу государства прекрасные (некоторые я читал) путеводители по каждому штату, даже садовников, следивших за городскими скверами.

Вот этой тотальной мобилизации трудовых ресурсов и не хватает плану Байдена. Не все проблемы можно решить деньгами. Есть и такие, которые нуждаются в специальных людях. В первую очередь – в области школьного образования, где, собственно, и рождается социальное неравенство, с которым потом уже поздно бороться.

Возможно, во мне говорит травматический учительский опыт, который я приобрел в школе рабочего поселка, но, будь моя воля, я бы предложил такую добавку к планам Байдена. Пусть в обмен на доступное высшее образование все выпускники год или два поработают учителями в общественных школах самых бедных округов. А в помощь им нанял бы армейских ветеранов, которые могут следить за дисциплиной и служить примером.

Если Байден настаивает на том, что нынешний кризис – бесценная возможность для реконструкции Америки, то начинать нужно не с дорог, а с людей. Особенно – с маленьких.

Александр Генис, «Радио Свобода»

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