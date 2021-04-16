Зеленский прибыл в Париж и встречается с Макроном тет-а-тет 5 16.04.2021, 15:52

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Фото: Getty Images

Переговоры проходят в Елисейском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской 16 апреля прибыли во Францию с рабочим визитом. Об этом сообщается на странице Офиса президента в "Фейсбуке".

Позднее пресс-служба президента сообщила, что в Елисейском дворце начались переговоры Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в режиме тет-а-тет.

По информации канала "Украина 24", корреспондентка которого находится в Париже, изначально планировалась совместная пресс-конференция лидеров стран по итогам встречи, но ее отменили.

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