Зеленский прибыл в Париж и встречается с Макроном тет-а-тет

Зеленский прибыл в Париж и встречается с Макроном тет-а-тет5
- 16.04.2021, 15:52
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Переговоры проходят в Елисейском дворце.
Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской 16 апреля прибыли во Францию с рабочим визитом. Об этом сообщается на странице Офиса президента в "Фейсбуке".
Позднее пресс-служба президента сообщила, что в Елисейском дворце начались переговоры Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в режиме тет-а-тет.
По информации канала "Украина 24", корреспондентка которого находится в Париже, изначально планировалась совместная пресс-конференция лидеров стран по итогам встречи, но ее отменили.