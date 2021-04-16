закрыть
16 апреля 2021, пятница, 18:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прибыл в Париж и встречается с Макроном тет-а-тет

5
  • 16.04.2021, 15:52
  • 2,840
Зеленский прибыл в Париж и встречается с Макроном тет-а-тет
Фото: Getty Images

Переговоры проходят в Елисейском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской 16 апреля прибыли во Францию с рабочим визитом. Об этом сообщается на странице Офиса президента в "Фейсбуке".

Позднее пресс-служба президента сообщила, что в Елисейском дворце начались переговоры Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в режиме тет-а-тет.

По информации канала "Украина 24", корреспондентка которого находится в Париже, изначально планировалась совместная пресс-конференция лидеров стран по итогам встречи, но ее отменили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў