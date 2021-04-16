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Физики разработали самую белую краску в мире

  • 16.04.2021, 16:29
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Физики разработали самую белую краску в мире
Фото: Jared Pike, Purdue University

Новый краситель сохраняет температуру ниже окружающей среды.

Ученые из американского Университета Пердью создали «самую белую краску», которая отражает не только 98 видимого излучения, но и в инфракрасной части спектра. До сих пор лучшие образцы таких красителей отражали не настолько хорошо — максимум до 95 процентов. Впрочем, главной целью работы был вовсе не идеально белый цвет, а будущая экономия энергии за счет снижения затрат на кондиционирование. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале ACS (перевод – naked-science.ru).

В качестве основы для своей разработки профессор Сюлинь Жуань (Xiulin Ruan) и его команда взяли сульфат бария. Он используется в качестве белого пигмента не так широко, как диоксид титана, зато не поглощает ультрафиолет и не вызывает лишнего нагревания. Сульфат был использован в большой концентрации (60 процентов) и с частицами разных размеров, что позволяет им рассеивать волны разной длины.

В полевых экспериментах объекты с покрытием из новой краски сохраняли температуру на 4,5 градуса ниже окружающей среды, даже под ярким прямым солнечным светом. По словам ученых, отраженные этим материалом инфракрасные волны имеют идеальную длину: они плохо поглощаются атмосферой и могут свободно «утекать» в космос, не вызывая дополнительного разогревания всей планеты. Авторы новинки уже подали заявку на регистрацию патента и надеются вывести ее в продажу в течение пары лет.

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