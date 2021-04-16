Зеленский рассказал об итогах переговоров с Меркель и Макроном 1 16.04.2021, 17:59

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Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Президент Украины отметил, что вопросов очень много и все они сложные.

Президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет сайт nv.ua.

«Было две части встречи — сначала с президентом Макроном, потом подключилась канцлер Меркель… Подключения господина Путина не было, поэтому мне тяжело сказать, что бы я ему сказал, если бы было подключение. Хотя я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились», — сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Зеленский отметил, что у него с Макроном «действительно теплые, теплее, чем погода, отношения».

По словам главы украинского государства, он обсудил с собеседниками ситуацию на востоке Украины, режим прекращения огня и обстрелы со стороны боевиков на Донбассе.

Зеленский добавил, что «мы приближаемся к следующему заседанию N4». 19 апреля состоится заседание советников «нормандской четверки», на которой обсудят ряд вопросов, в том числе «кластеры» о пошаговом выполнении минских договоренностей.

«Встреча затянулась потому, что… Вопросов очень много, они все сложные, а встреча одна», — сказал глава украинского государства.

В пятницу, 16 апреля, во Франции прошли двусторонние переговоры Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а после них — трехсторонняя встреча с Ангелой Меркель, которая подключилась по видеосвязи.

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