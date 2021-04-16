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Либеральная партия Норвегии отреагировала на призыв белорусов прекратить сотрудничество Yara с «Беларуськалием»

  • 16.04.2021, 19:24
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Либеральная партия Норвегии отреагировала на призыв белорусов прекратить сотрудничество Yara с «Беларуськалием»

Либеральная партия Норвегии входит в правящую коалицию в местном парламенте.

Недавно НАУ отправило письма в адрес норвежских органов власти, призвав их посодействовать прекращению сотрудничества Yara с «Беларуськалием», пишет телеграм-канал «Баста!».

Первой ответ прислала Либеральная партия Норвегии, входящая в правящую коалицию в местном парламенте.

В ответе представитель партии Ховард Сандвик сообщает, что Либеральная партия уже подняла белорусский вопрос в беседе с главой международного комитета партии и членом партии, работающем в комитете по иностранным делам в норвежском парламенте.

– Мы продолжим внимательно следить за развитием событий в Беларуси и поддерживать диалог как с соответствующими министерствами Норвегии, так и с самой Yara, – говорится в письме.

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