Во Франции в заброшенном здании нашли банки с вареньем, наполненные золотыми слитками и монетами 16.04.2021, 21:01

1,732

иллюстрационное Фото

Ценность находки составила более 600 000 евро.

Во французском городе Морэ в старом здании, предназначенном для ремонта, нашли три банки с вареньем, наполненных золотыми слитками и сотнями золотых монет. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian. Мэр Морэ, небольшого промышленного города в живописной долине Жура, сказал, что ценность находки составила более 600 000 евро.

Сотрудники мэрии сначала нашли три банки с вареньем с золотыми слитками и монетами на сумму 500 000 евро в задней части пыльной полки, а затем открыли сейф, спрятанный за коробками в шкафу, и нашли золотые монеты на сумму до 150 000 евро.

Мэр Лоран Пети сказал, что в трехэтажном здании в центре города жили четыре брата и сестры без детей. Когда последний умер в возрасте 90 лет в прошлом году, родственник предложил продать здание ратуше за 130 000 евро.

Морэ, как и многие другие города Франции, стремился скупить и отремонтировать старые здания, чтобы привлечь семьи обратно в свой опустевший центр.

"Дом был забит предметами и мебелью. Было несколько поколений, которые ничего не выбрасывали, все хранили и жили очень экономно. Я согласился, что мы купим собственность в том виде, в каком она есть, и постепенно сами выбросим содержимое", - сказал Пети.

В банках были пять золотых слитков весом около килограмма и 1000 золотых монет, которые оценили в 500 000 евро.

Вторая находка, произошла недавно, когда был взломан сейф, найденный позади шкафа за картонными коробками, и в нем были обнаружены еще сотни золотых монет на сумму до 150 000 евро.

Мэр сказал, что невозможно узнать, кто именно из членов семьи, занимавшейся производством часов и очков, первым получил состояние.

Пети сказал, что пожилой родственник, продавший дом, стоически принял новость о находке, которая теперь принадлежит ратуше. Продавец слышал семейные слухи о спрятанном сокровище, но не думал, что оно все еще там. "Он был очень философски настроен - он слышал о тайнике с золотом, но думал, что его раздали", - сказал мэр.

Находка небольшая по сравнению с годовым бюджетом города в 6 миллионов евро, но она будет потрачена на специальный общественный проект, решение по которому еще не принято.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».