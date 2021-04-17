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Тима Белорусских: Надеюсь, мой пример будет триггером для того, чтобы изменить жизнь

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  • 17.04.2021, 8:09
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Тима Белорусских: Надеюсь, мой пример будет триггером для того, чтобы изменить жизнь

Музыкант прокомментировал приговор суда.

Тима Белорусских, которого суд вчера приговорил к двум годам «домашней химии», дал комментарий о ситуации. Своими мыслями музыкант поделился в Instagram. Он рассказал, что в январе узнал, что такое «маски-шоу», и впервые публично признался фанатам, что у него есть дочь, пишет tut.by.

«Чтобы придерживаться образа мальчика с разбитым сердцем, дочка тщательно скрывалась»

Пост он начал с того, что большинство из поклонников знает его как беззаботного мальчугана, который радуется всему вокруг и пишет об этом песни. Так и есть, не стал отрицать он, но еще есть «закулисные моменты». Во-первых, пишет Тимофей, сегодня он независим как музыкант и может говорить о своей жизни и делать все, что захочет. А в тот момент, когда большинство людей узнало о нем, он двигался под маской образа.

— И мне было легко, потому что меня реально сложно чем-то расстроить, обидеть, вывести, я беззаботный чел. Но у каждого беззаботного чела есть свои скелеты в шкафу. Начнем с того, что я папа. Реальный батя, у которого есть прекрасная дочка — ей уже пять лет. И все это время ради того, чтобы придерживаться образа мальчика с разбитым сердцем, это тщательно скрывалось. Но кто хотел знать — знал. И пока вы пишете свои комментарии, мы их читаем и анализируем вместе с дочей.

Во-вторых, пишет Тима, он такой же человек, как и миллионы других: с изъянами и вредными привычками. А в январе он узнал, что такое «маски-шоу»: когда ты стоишь и потом резко лежишь, потому что тебя кладут в пол сильные дяди в масках и ты уже особо себе не принадлежишь.

— Скрывать не буду, я «взрывал» разного рода штуки с ребятами и имел дело с так называемой травкой. Но первую инфу, которая появилась — про 2 кг — я опроверг (речь о первоначальной информации в Telegram-каналах о задержании певца якобы с двумя килограммами гашиша. — Прим. ред) и больше не давал комментариев.

«Живите трезво и осознанно — это самое лучшее чувство»

Белорусских сказал, что поделился информацией о задержании с близким другом, который по сей день сотрудничает с бывшим лейблом певца, а уже на следующий день произошел «вброс» про 2 кг.

— Подытожим. Не всегда то, что мы видим — правда, не всегда то, во что мы верим — реальность.

Он также поблагодарил фанатов за поддержку и анонсировал, что в скором времени появятся даты его концертов в городах, в которых он не мог выступить ранее.

— Ребята, берегите себя и своих близких. Живите трезво и осознанно — это самое лучшее чувство. Надеюсь, мой пример будет триггером для того, чтобы изменить жизнь людям, которые в этом нуждаются.

Дело Тимы Белорусских

Напомним, вчера суд Московского района Минска приговорил Тимофея Морозова к двум годам «домашней химии». Его задержали ночью 6 января в игровом клубе в Минске, при личном обыске нашли гашиш массой 0,4 г. Кроме этого, в ходе личного обыска при нем было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое согласно заключению экспертизы является амфетамином.

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