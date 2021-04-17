Ученые обнаружили в Китае загадочные древние зеркала из бронзы 1 17.04.2021, 15:52

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Иллюстрационное фото

Всего археологи нашли 80 бронзовых зеркал.

Китайские археологи обнаружили 80 бронзовых зеркал, которые были закопаны на обширном кладбище около двух тысяч лет назад. Как сообщает zn.ua, на кладбище располагается 400 гробниц, здесь также были обнаружены керамические и бронзовые изделия.

Диаметр обнаруженных зеркал варьируется от 8 до 22,1 сантиметра. Их обнаружили во время раскопок, которые недавно проводили в регионе. Вероятно, их произвели между концом периода Воюющих царств (475-221 годы до нашей эры) и концом периода династии Западная Хань.

Большинство зеркал все еще блестели, а одно показывало четкое отражение. Ученые также заметили, что большинство зеркал располагались у головы или верхней части туловища покойных, а надписи на них свидетельствовали о том, что люди ожидали лучшей жизни. При этом, зеркала обнаружили как в женских, так и мужских захоронениях.

Согласно историческим данным, император Лю Бан, основатель династии Хань, создал централизованную резиденцию для дворянства, которая располагалась в четырех километрах от кладбища. Вероятно, на нем покоятся представители высшего сословия династии.

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