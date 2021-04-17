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Украина высылает старшего дипломата посольства РФ

  • 17.04.2021, 20:41
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Украина высылает старшего дипломата посольства РФ

МИД предпринял ответные действия на высылку украинского дипломата.

Украина высылает старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве в ответ на действия РФ в отношении украинского консула Александра Сосонюка. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, пишет zn.ua.

Украина выразила решительный протест в связи с задержанием и высылкой Сосонюка, а также исключила выдвинутые ему обвинения. При этом в МИД заявили, что действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях с 1963 года. В Киеве считают, что такие действия Москвы еще раз подтверждают "избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".

"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - заявили в МИД.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин отметил, что Александр Сосонюк не причастен к получению закрытой информации российских правоохранителей. По его мнению, такие действия ФСБ является «грубой провокацией» на фоне скопления русских войск на границе с Украиной.

«Указанные шаги российской стороны встретят решительную отпор с украинской стороны, и мы уже прорабатываем модальности симметричного ответа российской стороне», - заявил Енин.

Сейчас Александр Сосонюк находится на территории украинского консульства в Санкт-Петербурге. МИД Украины решает вопрос о его возвращении домой.

ФСБ РФ задержала консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка «при получении от россиянина закрытой информации из баз российских правоохранительных органов».

Российская спецслужба заявила, что деятельность дипломата «враждебная по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника». Кроме того, его «будут применены меры в соответствии с нормами международного права».

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