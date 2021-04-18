В Казахстане потерпел крушение истребитель Су-30СМ 3 18.04.2021, 9:11

4,684

Иллюстрационное фото

Это первый инцидент в стране в таким типом самолетов.

Министерство обороны Казахстана сообщило, что вечером 16 апреля при проведении учебных полетов во время захода на посадку в авиационном учебном центре на аэродроме Балхаш (Карагандинская область) потерпел крушение истребитель Су-30СМ Сил воздушной обороны Казахстана, сообщает sprotyv.info со ссылкой Telegram-канал «bmpd».

Оба летчика катапультировались. Это первая потеря казахстанского Су-30СМ из 20 самолетов этого типа, полученных Казахстаном с 2014 г.

Крушение произошло точно в годовщину (16 апреля) прошлогоднего падения МиГ-31 СВО Казахстана близ Караганды. Тогда после взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».